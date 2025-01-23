55 общественно значимых проектов из Самарской области стали победителями конкурса Фонда президентских грантов

Самарская область лидер в Приволжском федеральном округе и вторая в стране по количеству НКО, победивших в конкурсе Фонда президентских грантов.

Накануне на заседании Координационного комитета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко подведены итоги первого в этом году конкурса по распределению грантов главы государства. Победителями признаны 55 проектов самарских НКО на сумму 133,4 млн рублей.

Всего в Фонд поступило 9,8 тыс. заявок из всех 89 регионов страны. Победителями стали 1497 проектов, которые получат финансирование в размере 4,7 млрд рублей. Это самая большая сумма, распределенная за один конкурс за все время работы фонда.

"По традиции по количеству организаций победителей на первых местах Санкт-Петербург, Самарская и Челябинская области. Если по сумме грантов посмотреть, то безусловный лидер Санкт-Петербург, а также Самарская и Нижегородская области", — сказал Сергей Кириенко.

От НКО Приволжского федерального округа поступили 2,5 тыс. инициатив (25,5% от общего количества заявок). Наибольшее количество победивших НКО в Самарской области, республике Башкортостан и Удмуртской республике.

Победителей от Самарской области поздравил глава региона Вячеслав Федорищев. Он также подчеркнул, что семь проектов-победителей посвящены празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и поддержке защитников Отечества и их семей.

Один из них — проект "Для СВОих: Социально-трудовая интеграция ветеранов СВО" военного доктора из Самары Сергея Петрова. Он служил на Донбассе, спасал жизни наших защитников в боях за Артемовск, работая на передовой в службе эвакуации, стабилизировал тяжелораненых, обеспечивал их доставку в госпиталь. Вернувшись домой, решил и в своем городе продолжать помогать ветеранам СВО. Сергей вместе с другом создал некоммерческую организацию. Одна из ее задач — помогать ветеранам боевых действий освоиться в жизни "на гражданке".

Самый масштабный проект с названием "Инклюзивно для вас" будет реализован межрегиональной молодежной общественной организацией "Инклюзивный ресурсный центр". Проект "Инклюзивно для вас" станет мощной платформой, объединяющей специалистов некоммерческих организаций и волонтерских центров из 23 российских регионов, для освоения передового опыта в организации инклюзивных мероприятий, ориентированных на потребности детей и молодых людей с инвалидностью и их семей.

На формирование у молодежи Самарской области традиционных духовно-нравственных ценностей, а также ответственного отношения к будущему страны, уважения к труду военнослужащих, расширение военно-исторических знаний направлен проект "Учебно-тренировочные сборы "Тяжело в учении — легко в бою".

Его при поддержке Фонда реализует Самарское региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". 100 ребят смогут не только повысить уровень своей физической подготовки, но и почувствовать сопричастность к героическому прошлому нашей страны.

Среди победителей из Самарской области много проектов, направленных на оказание помощи детям с особенностями здоровья и их родителям, взрослым и пожилым людям, нуждающимся во внимании и заботе. Так, например, проект "Арт-терапия для многодетных семей" от Центра развития и поддержки семьи "ЖАР-ПТИЦА".

Его участникам — многодетным мамам — помогут преодолеть эмоциональное выгорание, гармонизировать отношения внутри семьи, наладить взаимопонимание между родителями и детьми. Организация впервые приняла участие в конкурсе и её проект стал одним из победителей.

С 3 февраля 2025 года Фонд президентских грантов начинает прием заявок для участия во втором конкурсе 2025 года. Некоммерческие организации Самарской области могут подать заявку до 17 марта 2025 года. Подробнее здесь.