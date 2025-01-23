55 общественно значимых проектов из Самарской области стали победителями конкурса Фонда президентских грантов

Самарская область лидер в Приволжском федеральном округе и вторая в стране по количеству НКО, победивших в конкурсе Фонда президентских грантов.
Накануне на заседании Координационного комитета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко подведены итоги первого в этом году конкурса по распределению грантов главы государства. Победителями признаны 55 проектов самарских НКО на сумму 133,4 млн рублей.
Всего в Фонд поступило 9,8 тыс. заявок из всех 89 регионов страны. Победителями стали 1497 проектов, которые получат финансирование в размере 4,7 млрд рублей. Это самая большая сумма, распределенная за один конкурс за все время работы фонда.
"По традиции по количеству организаций победителей на первых местах Санкт-Петербург, Самарская и Челябинская области. Если по сумме грантов посмотреть, то безусловный лидер Санкт-Петербург, а также Самарская и Нижегородская области", — сказал Сергей Кириенко.
От НКО Приволжского федерального округа поступили 2,5 тыс. инициатив (25,5% от общего количества заявок). Наибольшее количество победивших НКО в Самарской области, республике Башкортостан и Удмуртской республике.
Победителей от Самарской области поздравил глава региона Вячеслав Федорищев. Он также подчеркнул, что семь проектов-победителей посвящены празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и поддержке защитников Отечества и их семей.
Один из них — проект "Для СВОих: Социально-трудовая интеграция ветеранов СВО" военного доктора из Самары Сергея Петрова. Он служил на Донбассе, спасал жизни наших защитников в боях за Артемовск, работая на передовой в службе эвакуации, стабилизировал тяжелораненых, обеспечивал их доставку в госпиталь. Вернувшись домой, решил и в своем городе продолжать помогать ветеранам СВО. Сергей вместе с другом создал некоммерческую организацию. Одна из ее задач — помогать ветеранам боевых действий освоиться в жизни "на гражданке".
Самый масштабный проект с названием "Инклюзивно для вас" будет реализован межрегиональной молодежной общественной организацией "Инклюзивный ресурсный центр". Проект "Инклюзивно для вас" станет мощной платформой, объединяющей специалистов некоммерческих организаций и волонтерских центров из 23 российских регионов, для освоения передового опыта в организации инклюзивных мероприятий, ориентированных на потребности детей и молодых людей с инвалидностью и их семей.
На формирование у молодежи Самарской области традиционных духовно-нравственных ценностей, а также ответственного отношения к будущему страны, уважения к труду военнослужащих, расширение военно-исторических знаний направлен проект "Учебно-тренировочные сборы "Тяжело в учении — легко в бою".
Его при поддержке Фонда реализует Самарское региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". 100 ребят смогут не только повысить уровень своей физической подготовки, но и почувствовать сопричастность к героическому прошлому нашей страны.
Среди победителей из Самарской области много проектов, направленных на оказание помощи детям с особенностями здоровья и их родителям, взрослым и пожилым людям, нуждающимся во внимании и заботе. Так, например, проект "Арт-терапия для многодетных семей" от Центра развития и поддержки семьи "ЖАР-ПТИЦА".
Его участникам — многодетным мамам — помогут преодолеть эмоциональное выгорание, гармонизировать отношения внутри семьи, наладить взаимопонимание между родителями и детьми. Организация впервые приняла участие в конкурсе и её проект стал одним из победителей.
С 3 февраля 2025 года Фонд президентских грантов начинает прием заявок для участия во втором конкурсе 2025 года. Некоммерческие организации Самарской области могут подать заявку до 17 марта 2025 года. Подробнее здесь.
Последние комментарии
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
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