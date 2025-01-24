Новокуйбышевская компания "Изомер" выпускает продукцию для нужд СВО

Самарские предприятия с первых дней активно включились в работу по поддержке российских военнослужащих. Они собирают и отправляют "за ленту" гуманитарные грузы, осваивают выпуск нового ассортимента продукции, которая востребована в зоне проведения специальной военной операции.

Компания "Изомер" из Новокуйбышевска изготавливает автохимию: растворители, обезжириватели, аэрозоли. Продукцию поставляют на крупнейшие автозаводы по всей России. Коллектив предприятия с первых дней СВО помогает российским военным.

"Я сам более 20 лет отдал нашей армии, и когда все началось, естественно, мы с семьей (а у нас семейный бизнес) не смогли остаться в стороне. Во-вторых, одного нашего сотрудника призвали по мобилизации, и мы его тоже хотели поддержать. И вот так с 2022 года мы полностью погружены в эту деятельность", - рассказал основатель и генеральный директор компании "Изомер" Андрей Иванов.

Сотрудники регулярно собирают и отправляют "за ленту" гуманитарную помощь: оборудование, экипировку, а также собственную продукцию для обслуживания боевых машин. Гумгрузы отправляют с волонтерами, а порой Андрей Иванов сам садится за руль и отвозит посылки в зону проведения СВО.

С началом спецоперации работа предприятия была немного переориентирована. Оборудование, что производит автохимию, оказалось полезным и для производства различных средств, которые помогают военным выполнять боевые задачи и облегчают быт. К примеру, с помощью парафинотопки наладили выпуск окопных свечей, система очистки позволяет поставлять военнослужащим чистую питьевую воду, кроме того, предприятие выпускает антисептики. Сегодня акцент сделан на изготовлении влажных полотенец, которые выручают участников СВО во время долгого нахождения в окопах и блиндажах.

"Наши влажные полотенца уникальны, долго их разрабатывали, но так как мы для автомобильной промышленности производим еще ряд технических салфеток - нам это было нетрудно. Мы протестировали изделия сами, и только после того, как все одобрили рецептуру этих салфеток, пропитки (чтобы она не раздражала кожу), мы запустили их в производство. Они очищают, обеззараживают и дезинфицируют. Наверно, уже более миллиона таких полотенец мы нашим ребятам поставили", - дополняет директор компании.

В Самарской области активно поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции. Меры поддержки реализует в том числе областное минэкономразвития. В центре "Мой бизнес" участники СВО могут получить консультацию по актуальным направлениям открытия своего дела.

Приоритетные условия для участников СВО предусмотрены при участии в конкурсе грантов. Минимальные проценты по микрозаймам и отсрочки предоставляет региональный Гарантийный фонд.

По всем вопросам можно обращаться в региональный центр "Мой бизнес", по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211.