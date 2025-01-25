В Самарской области отмечают День российского студенчества

25 января Самарская область вместе со всей страной отмечает государственный праздник — День российского студенчества. В эти дни университеты открывают двери для праздничных мероприятий, концертов, слетов, спортивных и культурных программ, в которых принимают активное участие порядка 30 тыс. учащихся.

В Татьянин день в СамГУПС собрались активные студенты узов региона, чтобы в режиме открытого диалога пообщаться с первым вице-губернатором — председателем правительства Самарской области Михаилом Смирновым.

Встречи вице-губернаторов и заместителей председателя правительства проходят на университетских площадках регулярно по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Перед встречей со студентами первый вице-губернатор вместе с руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта Александром Сахаровым и ректором ПривГУПС Максимом Гараниным оценил оснащение учебных аудиторий вуза и познакомился с работой высокотехнологичного аппаратно-студийного комплекса "Джалинга", который позволяет создавать видеоуроки, проводить вебинары, формировать качественный видеоконтент для образовательных программ. Эта современная цифровая студия — подарок вузу от РЖД.

Открывая встречу за "круглым столом" со студентами, Михаил Смирнов сказал: "Прошу вас задавать любые вопросы, которые кажутся вам интересными. Нам очень важно услышать от вас, молодых, активных, талантливых жителей Самарской области, что нам предстоит сделать, чтобы наша земля была еще более успешной и процветающей. Отвечу максимально откровенно".

Разговор с председателем правительства получился открытым, глубоким и непростым. Обсудили самый широкий круг вопросов: задачи, которые сегодня стоят перед руководством области, роль молодежи в реализации программы "Самара 450", которую презентовал глава региона Вячеслав Федорищев, предстоящее празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, перспективы решения острейших социальных и инфраструктурных проблем, поддержка студенческой науки.

Не обошли вниманием и праздничную тематику: так, студентов заинтересовали традиции празднования Тятьянина дня в Санкт-Петербургском университете, выпускником которого является Михаил Смирнов.

Алина Петрова из Тольяттинской академии управления, активная участница волонтерских проектов, обратилась к главе областного кабмина с таким вопросом: "В университете мы получаем высшее образование, профессию. Но я считаю, что не менее важно учиться быть хорошими людьми. Что для вас значит быть хорошим человеком?"

"Это честность и правдивость, роскошь быть откровенным. Быть хорошим человеком — это значит быть патриотом, любить свою родину, ту землю, где растут и воспитываются твои дети. Для меня это самарская земля.

Это значит уважать и ценить то, что было сделано до тебя. Гордиться историей своей страны, своего края, своих предков. И, конечно, доброта в сердце. Но, разумеется, мы не сами себя оцениваем, хороший человек или нет, а те, кто нас окружает", — ответил Михаил Смирнов.

В завершение беседы председатель правительства поздравил студентов с их праздником: "В Самарской области учатся замечательные студенты — они сильные, активные, с идеями, и они искренне хотят, чтобы на нашей любимой земле было лучше. И в этом наши с ними цели и задачи абсолютно сходятся, и мы говорим с ними на одном языке. Уверен, что они станут успешными и счастливыми людьми, а главное — у них получится сделать успешнее и счастливее жизнь в нашем регионе".

В тот же день первый вице-губернатор принял участие в XV слете студенческих отрядов ПривГУПС. Университет путей сообщения в этом году отмечает 50-летие движения студенческих отрядов. Вуз пронес через годы верность традиции стройотрядов и активно развивает эту инициативу. В рядах стройотрядовцев университета сегодня — более 2 тыс. студентов. Бойцы ПривГУПС активно участвуют во Всероссийском студенческом трудовом проекте БАМ 2.0, Всероссийской студенческой стройке "Алабуга" и других региональных и федеральных программах.

Отличившимся стройотрядовцам Михаил Смирнов вручил награды губернатора Самарской области.