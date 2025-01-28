Регоператор "Экология" планирует оставлять таблички на стеклах машин, мешающих вывозу мусора

Регоператор ТКО АО "Экология" в своем телеграм-канале предупредил самарцев, паркующих машины у контейнерных площадок, о специальных табличках-подсказках. Специалисты компании будут оставлять их на стеклах машин, которые мешают вывозу мусора.
"Отходы положено вывозить по графику. Но бывает, что из-за припаркованных машин это сделать просто невозможно. Иногда автовладельцы делают это не нарочно и даже не догадываются, что их автомобили мешают мусоровозу развернуться, повернуть в узкой части двора, чтобы попасть на контейнерную площадку, подъехать задним ходом к большому бункеру, чтобы опустошить его. Как следствие, отходы копятся, и картина совсем не радует вас, жителей", - пояснили в АО "Экология".
Решение проблемы регоператор ТКО видит в табличках-подсказках, которые планирует оставлять на лобовых стеклах помешавших вывозу мусора автомобилей. В компании отдельно подчеркнули, что это - не наклейки.
Кроме того, в "Экологии" попросили водителей, паркующихся у мусорных площадок, оставлять номера телефонов.
Дорогие автовладельцы! Оставляйте номера телефонов под стеклом, чтобы мы могли с вами связаться. Тогда и мусор будем вывозить всегда вовремя", - заключили в компании.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?