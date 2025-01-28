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ЖКХ и благоустройство Общество

Регоператор "Экология" планирует оставлять таблички на стеклах машин, мешающих вывозу мусора

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Регоператор ТКО АО "Экология" в своем телеграм-канале предупредил самарцев, паркующих машины у контейнерных площадок, о специальных табличках-подсказках. Специалисты компании будут оставлять их на стеклах машин, которые мешают вывозу мусора.

Фото: Регоператор "Экология"

"Отходы положено вывозить по графику. Но бывает, что из-за припаркованных машин это сделать просто невозможно. Иногда автовладельцы делают это не нарочно и даже не догадываются, что их автомобили мешают мусоровозу развернуться, повернуть в узкой части двора, чтобы попасть на контейнерную площадку, подъехать задним ходом к большому бункеру, чтобы опустошить его. Как следствие, отходы копятся, и картина совсем не радует вас, жителей", - пояснили в АО "Экология".

Решение проблемы регоператор ТКО видит в табличках-подсказках, которые планирует оставлять на лобовых стеклах помешавших вывозу мусора автомобилей. В компании отдельно подчеркнули, что это - не наклейки.

Кроме того, в "Экологии" попросили водителей, паркующихся у мусорных площадок, оставлять номера телефонов.

Дорогие автовладельцы! Оставляйте номера телефонов под стеклом, чтобы мы могли с вами связаться. Тогда и мусор будем вывозить всегда вовремя", - заключили в компании.

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