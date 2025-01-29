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Музеи и выставки Культура

Самарцам расскажут о первом дореволюционном микрорайоне в городе

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Музей-галерея "Заварка" анонсировал несколько мероприятий на воскресенье, 2 февраля, В этот день в музее пройдут медиаторский тур по выставке "Город/Деревня: маршрут построен" (12+), а также лекция "Первый дореволюционный микрорайон Самары" (12+).

Фото: галерея Заварка

Медиаторский тур проведет в 13:00 научный сотрудник музея Анастасия Волынкина. Это новый формат посещения выставки, во время которого участники беседуют об искусстве и кураторских концепциях с медиатором, делятся личным мнением, предлагают собственные интерпретации произведений искусства и дискутируют об увиденном.

Проект "Город/Деревня: маршрут построен" создан совместно со Школой проектной фотографии. На встрече посетители обсудят работы фотографов, основные темы, которые раскрываются на выставке, а также поразмышляют о кураторской задумке. Участником арт-медиации может стать любой желающий, независимо от опыта и насмотренности в сфере искусства.

Вход на мероприятие - 250 рублей. Количество мест ограниченно. Предварительная продажа билета по ссылке. Повторы медиаторских туров в этом месяце состоятся 9 февраля в 16:00 и 16 февраля в 13:00.

Также в воскресенье, 2 февраля, в 16:00 в "Заварке" пройдет лекция "Первый дореволюционный микрорайон Самары" (12+). Ее прочитает краевед, научный сотрудник музея Олег Баулин.

Лекция посвящена сохранившемуся кварталу деревянной исторической застройки Самары. Когда и при каких обстоятельствах возник первый в нашем городе одноэтажный микрорайон? Кто в нем жил и работал? При чем здесь старинная деревянная дача в Загородном парке? Как типовая застройка начала XX века определила бытовой уклад обитателей этого квартала в начале XXI века? Посетители лекции узнают ответы на эти и другие вопросы.

Вход на мероприятие - 250 рублей. Количество мест ограниченно. Предварительная продажа билета по ссылке.

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