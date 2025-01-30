На конкурс "Родная игрушка" подано более 12 тысяч заявок из 89 регионов России

Общество "Знание" совместно с "Движением Первых" проводит всероссийский конкурс "Родная игрушка", уже сейчас свои идеи на конкурс подали жители всех 89 регионов России. Наиболее активно участники предлагают свои идеи в категориях "сюжетно-образная игрушка" и "настольная игра".

Перед участниками конкурса стоит амбициозная цель - разработать и произвести оригинальную отечественную игру или игрушку с опорой на традиционные российские духовно-нравственные ценности. На данный момент уже более 12 000 заявок подали жители России, готовые внести свой вклад развитие индустрии игрушек и повлиять на детство юных россиян.

Также выделяются тенденции и наиболее популярные номинации, которые выбирают участники. Лидируют по количеству заявок сюжетно-образные игрушки (60% от общего количества) и настольные игры (26%). Кроме того, подать свою идею на конкурс можно в формате конструктора и сборной модели, эту категорию выбирают примерно 5% участников. Техническая и технологическая игрушка на данный момент набирает 4% от общего числа заявок, а мультимедийный проект - 5%. Отметим, что на следующий этап пройдет равное количество идей в каждой из номинаций, таким образом, на этапе "моделирование" будет представлено до 45 концепций из каждой категории.

"Мы рады видеть такой широкий отклик участников из всех уголков нашей страны. Это свидетельствует о том, что интерес к созданию оригинальных отечественных игрушек растет, и наши традиции продолжают жить в новых формах. Каждая поданная заявка - это не только идея, но и возможность внести вклад в будущее наших детей, поддерживая местное производство и культурное наследие. Мы призываем всех творческих людей, профессиональных производителей и независимых авторов не упустить шанс участвовать в конкурсе и подавать свои заявки. Давайте вместе создавать игрушки, которые будут радовать и воспитывать новые поколения россиян!" - отметил заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Кирилл Хвиль.

Напомним, ранее Российское общество "Знание" провело совместно с ВЦИОМ исследование, в результате которого практически каждый второй респондент отметил, что в российских магазинах недостаточно игрушек, созданных в традициях российской культуры и истории (48%), - сказок, фольклора, народных персонажей. Кроме того, половина опрошенных (51%) сказали, что считают важным дарить детям игрушки отечественного производства.

Стать участником конкурса и представить свой проект могут как профессиональные производители игрушек, так и творческие коллективы, а также независимые авторы в возрасте от 14 лет. Подать заявку на сайте конкурса можно до 14 февраля 2025 года. По итогам до 25 лучших проектов будут запущены в первый тираж и распространены в детских учреждениях.