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В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Точка и линия" — под таким названием в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки 31 января открылась выставка произведений из собрания Олега Фомина.

Фото: Юлия Зиганшина

Собрание Олега Фомина насчитывает более шести тысяч работ художников со всего мира. Из них 240 самых, на его взгляд, значимых и интересных рисунков станут экспонатами новой выставки, включая произведения известных художников СССР и России, таких как Илья Глазунов, Эдди Мосиев, Илья Богдеско, Борис Французов и других.

В экспозиции особое внимание уделено самарским художникам. Здесь можно увидеть произведения,  созданные в Куйбышеве и Самаре Станиславом Щегловым, Евгением Березиным, Вадимом Сушко, Владимиром Пашкевичем, Вячеславом Суховым, Николаем Хальзевым, Юрием Бородачёвым, Павлом Якушевым, Борисом Филипченко, Николаем Панфильцевым, Владиславом Севастьяновым.

Также новая выставка "Точка и линия" включает в себя творчество тех, кто хорошо знаком самарским почитателям изобразительного искусства по прошлым выставкам. Это народный художник России, академик РАХ Дмитрий Санджиев и пожизненный классик иронической графики Андрей Попов.
Выставка посвящена основе изобразительного искусства — графике, которая, по мнению организаторов, является фундаментом для всех художественных направлений. В экспозицию вошли работы в различных техниках: от карандашных набросков до офортов и литографий.

"Я коллекционирую работы отечественных художников, потому что считаю, что они выполнены на высоком профессиональном уровне. Я прослеживаю путь художника от начала творчества и до конца, и когда я еду покупать работу, я уже знаю, что куплю — это чувство идёт изнутри, оно необъяснимо. Со многими работами приходится расставаться, чтобы коллекция росла. Коллекционирование — это же вообще страсть. С возрастом страсти становится меньше, но когда видишь работу, она вспыхивает вновь и вновь", — поделился Олег Фомин.

Олег Анатольевич Фомин — один из крупнейших коллекционеров графики в России. Ещё в детстве он мог часами проводить время с карандашом в руках — однако со временем определил для себя, что сопричастным миру искусства можно быть и иначе, занимая более отстранённую, но, тем не менее, важную и по-своему деятельную позицию. Вот уже долгие годы он заботится о сохранении шедевров сотен мастеров, при этом не просто собирая их для своей личной коллекции, но и даря возможность другим людям увидеть эти замечательные произведения. Собрание графики Олега Фомина входит в топ-10 профильных частных коллекций в России.

Вход свободный. Адрес: проспект Ленина, 14А, Самарская областная универсальная научная библиотека.

Олег Фомин в центре

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