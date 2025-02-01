В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

"Точка и линия" — под таким названием в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки 31 января открылась выставка произведений из собрания Олега Фомина.

Собрание Олега Фомина насчитывает более шести тысяч работ художников со всего мира. Из них 240 самых, на его взгляд, значимых и интересных рисунков станут экспонатами новой выставки, включая произведения известных художников СССР и России, таких как Илья Глазунов, Эдди Мосиев, Илья Богдеско, Борис Французов и других.

В экспозиции особое внимание уделено самарским художникам. Здесь можно увидеть произведения, созданные в Куйбышеве и Самаре Станиславом Щегловым, Евгением Березиным, Вадимом Сушко, Владимиром Пашкевичем, Вячеславом Суховым, Николаем Хальзевым, Юрием Бородачёвым, Павлом Якушевым, Борисом Филипченко, Николаем Панфильцевым, Владиславом Севастьяновым.

Также новая выставка "Точка и линия" включает в себя творчество тех, кто хорошо знаком самарским почитателям изобразительного искусства по прошлым выставкам. Это народный художник России, академик РАХ Дмитрий Санджиев и пожизненный классик иронической графики Андрей Попов.

Выставка посвящена основе изобразительного искусства — графике, которая, по мнению организаторов, является фундаментом для всех художественных направлений. В экспозицию вошли работы в различных техниках: от карандашных набросков до офортов и литографий.

"Я коллекционирую работы отечественных художников, потому что считаю, что они выполнены на высоком профессиональном уровне. Я прослеживаю путь художника от начала творчества и до конца, и когда я еду покупать работу, я уже знаю, что куплю — это чувство идёт изнутри, оно необъяснимо. Со многими работами приходится расставаться, чтобы коллекция росла. Коллекционирование — это же вообще страсть. С возрастом страсти становится меньше, но когда видишь работу, она вспыхивает вновь и вновь", — поделился Олег Фомин.

Олег Анатольевич Фомин — один из крупнейших коллекционеров графики в России. Ещё в детстве он мог часами проводить время с карандашом в руках — однако со временем определил для себя, что сопричастным миру искусства можно быть и иначе, занимая более отстранённую, но, тем не менее, важную и по-своему деятельную позицию. Вот уже долгие годы он заботится о сохранении шедевров сотен мастеров, при этом не просто собирая их для своей личной коллекции, но и даря возможность другим людям увидеть эти замечательные произведения. Собрание графики Олега Фомина входит в топ-10 профильных частных коллекций в России.

Вход свободный. Адрес: проспект Ленина, 14А, Самарская областная универсальная научная библиотека.