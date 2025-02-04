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Преступления Происшествия

Мошенники списали с доверчивой жительницы Сызрани 100 тысяч рублей за посылку от "курьера"

СЫЗРАНЬ. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани завели уголовное дело на онлайн-мошенников, которые обманули местную 52-летнюю жительницу, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В Сызрани 52-летней кладовщице позвонил неизвестный и представился работником почтового отделения. Он сообщил, что на ее имя в ближайшее время поступит дорогостоящая посылка.

Удивившись данной информации, женщина подумала, что ее решила порадовать дальняя родственница из другого города, и предположила, что та выслала бандероль ее семье к предстоящим праздникам.

Продолжив разговор с "почтовым работником", сызранку проинформировали, что сейчас можно оформить курьерскую доставку. Заинтересованная женщина согласилась на предложение и попросила доставить посылку к ней на работу.

Для оплаты услуг курьера мужчина выслал ей ссылку. Кладовщица перешла по ней и с ее счета тут же списали свыше 100 тыс. рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, она заблокировала свою карту и поспешила обратиться за помощью к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.

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