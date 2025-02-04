Мошенники списали с доверчивой жительницы Сызрани 100 тысяч рублей за посылку от "курьера"

В Сызрани завели уголовное дело на онлайн-мошенников, которые обманули местную 52-летнюю жительницу, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В Сызрани 52-летней кладовщице позвонил неизвестный и представился работником почтового отделения. Он сообщил, что на ее имя в ближайшее время поступит дорогостоящая посылка.
Удивившись данной информации, женщина подумала, что ее решила порадовать дальняя родственница из другого города, и предположила, что та выслала бандероль ее семье к предстоящим праздникам.
Продолжив разговор с "почтовым работником", сызранку проинформировали, что сейчас можно оформить курьерскую доставку. Заинтересованная женщина согласилась на предложение и попросила доставить посылку к ней на работу.
Для оплаты услуг курьера мужчина выслал ей ссылку. Кладовщица перешла по ней и с ее счета тут же списали свыше 100 тыс. рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, она заблокировала свою карту и поспешила обратиться за помощью к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?