Жительница Самарской области дважды забирала деньги у обманутых пенсионерок, но осталась на свободе

Жигулевский городской суд вынес приговор 43-летней женщине, которую признали соучастницей мошенничества. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В апреле 2024 г. преступники обманули 82-летнюю женщину. Пенсионерке позвонил якобы сотрудник больницы, сказал, что ее сестре сделали сложную операцию, а для дальнейшей реабилитации срочно нужны деньги на лекарства. Звонивший даже передал трубке той самой "сестре", которая плакала и просила помочь. После этого у потерпевшей спросили адрес, где можно забрать деньги. В тот же вечер приехала незнакомка, которой пенсионерка отдала все сбережения — 200 тыс. рублей. Только после этого женщина связалась с сестрой и узнала, что никакой операции не было.

Полицейские смогли вычислить соучастницу преступников, которая приезжала за деньгами. Она рассказала, что получала инструкции от подельника, с которым познакомилась в соцсети. Деньги жертвы задержанная перевела на указанные "работодателем" счета, а себе оставила процент. При этом не так давно женщину уже судили за аналогичное мошенничество, не назначили наказание, не связанное с лишением свободы.

Теперь суд приговорил обвиняемую к трем годам и трем месяцам принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Также она должна будет возместить ущерб потерпевшей.