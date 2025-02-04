Новые водоводы до Южного города запустят 12 февраля

Качественная питьевая вода должна появиться в домах микрорайона Южный город Волжского района 12 февраля. Такая информация была озвучена во вторник, 4 февраля, на оперативном совещании правительства Самарской области.

Губернатор Вячеслав Федорищев зачитал обращение от жителя микрорайона, который пожаловался на перенос сроков ввода в эксплуатацию нового водовода. По его словам, изначально подключить водовод планировали в конце декабря, затем - 1 февраля.

Глава Волжского района Александр Шарков сообщил, что сейчас ведутся пусконаладочные работы. Обновленный водовод должен начать функционировать 12 февраля.

Напомним, жители Южного города, строительство которого ведется с прошлого десятилетия, регулярно жалуются на некачественную питьевую воду. Водоснабжение там осуществляется из скважин.

Сейчас построен новый водовод из двух линий диаметров 1000 мм от Привокзальной отопительной котельной Самары в сторону Южного шоссе к насосно-фильтровальной станции. Он обеспечит микрорайон волжской водой.