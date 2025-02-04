Новые водоводы до Южного города запустят 12 февраля

Качественная питьевая вода должна появиться в домах микрорайона Южный город Волжского района 12 февраля. Такая информация была озвучена во вторник, 4 февраля, на оперативном совещании правительства Самарской области.
Губернатор Вячеслав Федорищев зачитал обращение от жителя микрорайона, который пожаловался на перенос сроков ввода в эксплуатацию нового водовода. По его словам, изначально подключить водовод планировали в конце декабря, затем - 1 февраля.
Глава Волжского района Александр Шарков сообщил, что сейчас ведутся пусконаладочные работы. Обновленный водовод должен начать функционировать 12 февраля.
Напомним, жители Южного города, строительство которого ведется с прошлого десятилетия, регулярно жалуются на некачественную питьевую воду. Водоснабжение там осуществляется из скважин.
Сейчас построен новый водовод из двух линий диаметров 1000 мм от Привокзальной отопительной котельной Самары в сторону Южного шоссе к насосно-фильтровальной станции. Он обеспечит микрорайон волжской водой.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?