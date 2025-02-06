В Самарской области селянин нашел на берегу реки боеприпасы и хранил дома как сувенир

В Кинель-Черкасском районе возбудили уголовное дело на местного жителя за незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В Кинель-Черкасском районе полиция по наводке решила обыскать жилище 37-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении боеприпасов. Подозрения подтвердились: на шкафу в фужере правоохранители нашли несколько спортивно-охотничьих патронов для нарезного спортивного и охотничьего оружия, пригодных для стрельбы.

Ранее судимый за кражу и хранение боеприпасов мужчина рассказал, что нашел патроны на берегу реки, возвращаясь с рыбалки. Понимая, что хранение боеприпасов незаконно, все равно решил оставить их себе в качестве сувенира.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение боеприпасов". Полицейские продолжают устанавливать факты противоправной деятельности фигуранта.

Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые к вам попали любым способом, данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел.

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов" освобождается от уголовной ответственности.

Добровольной сдачей считается выдача лицом предметов вооружения по собственной воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности их хранения.