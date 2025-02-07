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Преступления Происшествия

Самарец выбросил сломанный смартфон в урну, забыв удалить приложение банка, и лишился денег

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре полицейские предъявили местной жительнице обвинение в краже денег с расчетного счета забывчивого клиента онлайн-банка. Потерпевший выбросил сломанный телефон, забыв удалить важные приложения, и лишился свыше 12000 рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Промышленного района Самары обратился мужчина и сообщил, что с его банковского счета похитили 12 тысяч рублей. Правоохранители выяснили, что потерпевший выбросил свой смартфон на территории автовокзала, подумав, что устройство сломалось. При этом мужчина не удалил приложения, связанные с его персональными данными и банковским счетом. О том, что происходит что-то неладное, он заметил, когда получил выписку из банка о движении денег.

Полиция установила, что часть средств "ушла" на счет жительницы региона, а часть — на подписку в онлайн-играх. Представители МВД установили личность и место жительства женщины, на чью карту переводили деньги. Та рассказала, что нашла мобильник в урне. Так как устройство работало без пароля и идентификации владельца для защиты от доступа третьих лиц, она беспрепятственно зашла в банковское приложение, перевела себе более 7000 рублей, а также помогла оплатить ничего не подозревающему соседу подписку на онлайн-игру.

Сотовый телефон полицейские изъяли и вернули владельцу. Он с удивлением обнаружил, что аппарат находится в рабочем состоянии.

В отношении ранее не судимой 50-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. Обвиняемая во время предварительного расследования возместила причиненный потерпевшему материальный ущерб.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 08:47 В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

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