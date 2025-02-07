Самарец выбросил сломанный смартфон в урну, забыв удалить приложение банка, и лишился денег

В Самаре полицейские предъявили местной жительнице обвинение в краже денег с расчетного счета забывчивого клиента онлайн-банка. Потерпевший выбросил сломанный телефон, забыв удалить важные приложения, и лишился свыше 12000 рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Промышленного района Самары обратился мужчина и сообщил, что с его банковского счета похитили 12 тысяч рублей. Правоохранители выяснили, что потерпевший выбросил свой смартфон на территории автовокзала, подумав, что устройство сломалось. При этом мужчина не удалил приложения, связанные с его персональными данными и банковским счетом. О том, что происходит что-то неладное, он заметил, когда получил выписку из банка о движении денег.

Полиция установила, что часть средств "ушла" на счет жительницы региона, а часть — на подписку в онлайн-играх. Представители МВД установили личность и место жительства женщины, на чью карту переводили деньги. Та рассказала, что нашла мобильник в урне. Так как устройство работало без пароля и идентификации владельца для защиты от доступа третьих лиц, она беспрепятственно зашла в банковское приложение, перевела себе более 7000 рублей, а также помогла оплатить ничего не подозревающему соседу подписку на онлайн-игру.

Сотовый телефон полицейские изъяли и вернули владельцу. Он с удивлением обнаружил, что аппарат находится в рабочем состоянии.

В отношении ранее не судимой 50-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. Обвиняемая во время предварительного расследования возместила причиненный потерпевшему материальный ущерб.