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ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" провела урок энергобезопасности в самарской школе № 16

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Самарского филиала "Т Плюс" провели занимательный урок энергобезопасности для учеников первого класса школы № 16 в Самаре. Мероприятие прошло в рамках межрегиональных проектов компании "Безопасность тепла" и "Экология".

В игровой форме, доступно и просто энергетики объяснили, как обращаться с электроприборами и правильно вести себя вблизи опасных энергообъектов. Также поговорили об эффективном и бережном отношении к природе.

Усвоить материал помогла весёлая эстафета, которую провел друг детей — энергетик Теплослав. По завершении все ребята получили памятные подарки от "Т Плюс" и сделали фото с любимым героем на память.

"Сегодня у нас был очень информативный урок. Программа интерактивная, интересная. Уверена, что такой неформальный подход позволяет ребятам запомнить правила безопасности, которые обязательно пригодятся в условиях большого города! Спасибо энергетикам!" — поделилась учитель начальных классов школы № 16 Елена Кузнецова.

Специалисты Самарского филиала "Т Плюс" регулярно проводят уроки энергобезопасности для детей в школах, летних лагерях, устраивают тематические площадки на городских праздниках. За 2024 год в мероприятиях приняло участие более 2800 детей.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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