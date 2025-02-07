ЕСПЧ присудил 7,5 тыс. евро Михаилу Матвееву из-за суда с экс-мэром Самары

Европейский суд по правам человека вынес решение о выплате депутату Госдумы РФ от Самарской области Михаилу Матвееву 7,5 тыс. евро в качестве компенсации из-за судебных разбирательств с экс-мэром Самары Олегом Фурсовым в 2016-2018-х годах. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Напомним, в начале 2016 г. самарский градоначальник Олег Фурсов обратился в суд с исками о защите чести и достоинства. Было подано два заявления, ответчиком по первому стал самарский адвокат, блогер Андрей Соколов, по второму — депутат тогда Самарской губернской думы Михаил Матвеев. Поводом для появления исков стали публикации, которые они оба сделали в личных интернет-блогах относительно празднования дня рождения Олега Фурсова. Самарский глава хотел через суд опровергнуть информацию о якобы трижды отмеченном юбилее и стоимости празднования.

"Помимо приглашенных на юбилей малоизвестного самарского градоначальника российских звезд типа "Хора Турецкого" и Дианы Гурцкой вишенкой на торте" в празднестве Олега Фурсова фигурировали… несколько ящиков мандаринов, которых чиновники взяли с предпринимателей якобы для детских утренников, — написал Михаил Матвеев в публикации о решении ЕСПЧ. — Раскритикованный тогда мной мэр ущемился и потребовал с меня выплатить ему 1 млн (суд снизил до 50 тыс.) за моральные страдания, которые он испытал от моего текста. А именно от фразы что поступок мэра "глупый" и ему необходимо от позора "уйти в отставку".

Российские суды иск Фурсова удовлетворили. Европейский суд признал, что их решения нарушили право на свободное выражение мнений.

Депутат Матвеев отметил, что Россия вышла из юрисдикции ЕСПЧ и вынесенное им решение носит чисто теоретический характер. Да и получать евро он бы не стал, "разве чтобы пожертвовать их на СВО", — заметил парламентарий.