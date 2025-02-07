ЕСПЧ присудил 7,5 тыс. евро Михаилу Матвееву из-за суда с экс-мэром Самары

Европейский суд по правам человека вынес решение о выплате депутату Госдумы РФ от Самарской области Михаилу Матвееву 7,5 тыс. евро в качестве компенсации из-за судебных разбирательств с экс-мэром Самары Олегом Фурсовым в 2016-2018-х годах. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.
Напомним, в начале 2016 г. самарский градоначальник Олег Фурсов обратился в суд с исками о защите чести и достоинства. Было подано два заявления, ответчиком по первому стал самарский адвокат, блогер Андрей Соколов, по второму — депутат тогда Самарской губернской думы Михаил Матвеев. Поводом для появления исков стали публикации, которые они оба сделали в личных интернет-блогах относительно празднования дня рождения Олега Фурсова. Самарский глава хотел через суд опровергнуть информацию о якобы трижды отмеченном юбилее и стоимости празднования.
"Помимо приглашенных на юбилей малоизвестного самарского градоначальника российских звезд типа "Хора Турецкого" и Дианы Гурцкой вишенкой на торте" в празднестве Олега Фурсова фигурировали… несколько ящиков мандаринов, которых чиновники взяли с предпринимателей якобы для детских утренников, — написал Михаил Матвеев в публикации о решении ЕСПЧ. — Раскритикованный тогда мной мэр ущемился и потребовал с меня выплатить ему 1 млн (суд снизил до 50 тыс.) за моральные страдания, которые он испытал от моего текста. А именно от фразы что поступок мэра "глупый" и ему необходимо от позора "уйти в отставку".
Российские суды иск Фурсова удовлетворили. Европейский суд признал, что их решения нарушили право на свободное выражение мнений.
Депутат Матвеев отметил, что Россия вышла из юрисдикции ЕСПЧ и вынесенное им решение носит чисто теоретический характер. Да и получать евро он бы не стал, "разве чтобы пожертвовать их на СВО", — заметил парламентарий.
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!