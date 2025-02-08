Бастрыкин заинтересовался ходом расследования конфликта на станции техобслуживания в Тольятти

Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганства в Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по 63-му региону.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в декабре в Тольятти на станции технического обслуживания автомобилей произошел конфликт, в результате которого могли пострадать несколько человек.

Предположительно, речь — о посте, в котором описывается инцидент на тольяттинской СТО "АвтоГОСТ (переулок 7-й Онежский, 14).

"Здесь проводилась стандартная процедура передачи автомобиля "Лада Калина" после ремонта по направлению из страховой компании. Владельцев машины изначально не устраивало то, что соблюдалась законная процедура ремонта авто, так как ранее они пытались взыскать со страховой компании денежную компенсацию. В какой-то момент муж собственницы машины привел с собой на разборки криминальную "крышу" — двух мужчин кавказской внешности. Одним из них оказался 56-летний уроженец Азербайджана Октай Касумов, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за сбыт фальшивых купюр. После непродолжительного культурного обмена Касумов начал избивать ногами директора СТО Ивана. В результате побоев Иван получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы и рассечения мягких тканей лица и головы, что привело к нетрудоспособности на месяц", — сообщают авторы публикации.

Также отмечается, что несколько ударов досталось парню на рецепции СТО, а "после избиения сотрудников СТО злодеи скрылись".

По данному факту следственные органы СК России по Самарской области возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.