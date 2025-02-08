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Преступления Происшествия

Бастрыкин заинтересовался ходом расследования конфликта на станции техобслуживания в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганства в Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по 63-му региону.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в декабре в Тольятти на станции технического обслуживания автомобилей произошел конфликт, в результате которого могли пострадать несколько человек.

Предположительно, речь — о посте, в котором описывается инцидент на тольяттинской СТО "АвтоГОСТ (переулок 7-й Онежский, 14).

"Здесь проводилась стандартная процедура передачи автомобиля "Лада Калина" после ремонта по направлению из страховой компании. Владельцев машины изначально не устраивало то, что соблюдалась законная процедура ремонта авто, так как ранее они пытались взыскать со страховой компании денежную компенсацию. В какой-то момент муж собственницы машины привел с собой на разборки криминальную "крышу" — двух мужчин кавказской внешности. Одним из них оказался 56-летний уроженец Азербайджана Октай Касумов, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за сбыт фальшивых купюр. После непродолжительного культурного обмена Касумов начал избивать ногами директора СТО Ивана. В результате побоев Иван получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы и рассечения мягких тканей лица и головы, что привело к нетрудоспособности на месяц", — сообщают авторы публикации.

Также отмечается, что несколько ударов досталось парню на рецепции СТО, а "после избиения сотрудников СТО злодеи скрылись". 

По данному факту следственные органы СК России по Самарской области возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". 

Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 08:47 В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

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