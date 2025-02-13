Третьяковка в Самаре представит лекцию "Путешествие "Красного коня"

В субботу, 15 февраля, в 17:00 в филиале Третьяковской галерее в Самаре пройдет лекция 15 февраля в 17:00 приглашаем на лекцию Надежды Мусянковой "Путешествие "Красного коня" (12+).

Надежда Мусянкова расскажет о прообразах и создании шедевра, а также об истории его поступления в Третьяковскую галерею.

Кузьма Петров-Водкин (1878–1939) был не только мастером живописи и графики, но и педагогом, теоретиком искусства, литератором. Он родился в Хвалынске Саратовской губернии, а первые навыки рисования получил в классах Федора Бурова в Самаре. Позже обучался в Петербурге, Москве, Мюнхене, Париже. Много путешествовал, побывал в Италии, Греции, Франции, Северной Африке. Был членом объединений "Мир искусства" (1910–1922), "Четыре искусства" (1925–1928). В советские годы преподавал, стал первым председателем Ленинградского отделения Союза советских художников. В живописи Петрова-Водкина отразился весь его насыщенный опыт исследования истории искусства: от иконописи до разнообразных течений европейского модернизма.