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Третьяковка в Самаре представит лекцию "Путешествие "Красного коня"

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 15 февраля, в 17:00 в филиале Третьяковской галерее в Самаре пройдет лекция 15 февраля в 17:00 приглашаем на лекцию Надежды Мусянковой "Путешествие "Красного коня" (12+).

Надежда Мусянкова расскажет о прообразах и создании шедевра, а также об истории его поступления в Третьяковскую галерею.

Кузьма Петров-Водкин (1878–1939) был не только мастером живописи и графики, но и педагогом, теоретиком искусства, литератором. Он родился в Хвалынске Саратовской губернии, а первые навыки рисования получил в классах Федора Бурова в Самаре. Позже обучался в Петербурге, Москве, Мюнхене, Париже. Много путешествовал, побывал в Италии, Греции, Франции, Северной Африке. Был членом объединений "Мир искусства" (1910–1922), "Четыре искусства" (1925–1928). В советские годы преподавал, стал первым председателем Ленинградского отделения Союза советских художников. В живописи Петрова-Водкина отразился весь его насыщенный опыт исследования истории искусства: от иконописи до разнообразных течений европейского модернизма.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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