"Газпром теплоэнерго Самара" утратил статус единой теплоснабжающей организации

Приказом Минэнерго России от 6 февраля 2025 г. АО "Газпром теплоэнерго Самара" утратило статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО).

Компания получила статус ЕТО в 2018 г. и обеспечивает теплом Куйбышевский, Кировский и Красноглинский районы Самары. Организации принадлежит несколько котельных на указанных территориях.

В конце 2024 г. имущество "Газпром теплоэнерго Самара" было выставлено на торги за 165 млн рублей. Заявок в ходе процедуры не поступило.