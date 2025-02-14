"Газпром теплоэнерго Самара" утратил статус единой теплоснабжающей организации

Приказом Минэнерго России от 6 февраля 2025 г. АО "Газпром теплоэнерго Самара" утратило статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО).
Компания получила статус ЕТО в 2018 г. и обеспечивает теплом Куйбышевский, Кировский и Красноглинский районы Самары. Организации принадлежит несколько котельных на указанных территориях.
В конце 2024 г. имущество "Газпром теплоэнерго Самара" было выставлено на торги за 165 млн рублей. Заявок в ходе процедуры не поступило.
По данным ИАС Seldon.Basis, АО "Газпром теплоэнерго Самара" учреждено в 2006 году. Уставный капитал — 125 тыс. рублей. Выручка в 2023 г. составила 341,7 млн руб., чистая прибыль — 23 млн рублей. До 2020 г. к компании присоединяли другие юрлица: ОАО "Самаратеплоинвест", АО "СТИФ" и ООО "Теплоэнерго Самара" — с последующей ликвидацией этих обществ.