Жителя Самарской области осудили за приобретение наркотика

Волжский районный суд вынес приговор 30-летнему местному жителю, которого задержали с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Его задержали на улице в пос. Стройкерамика. Полицейские заметили у мужчины признаки наркотического опьянения, но пройти медосвидетельствование он отказался. Правоохранители досмотрели подозреваемого и его жилье и нашли метилэфедрон в значительном размере. Мужчина пояснил, что приобрел вещество для себя и не планировал сбывать.

В итоге его штрафовали на 4 тыс. руб. за употребление наркотиков и на 20 тыс. руб. — за приобретение и хранение.