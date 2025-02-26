В Самарской области водитель фуры получил пять лет колонии-поселения за ДТП с тремя погибшими

Красноярский районный суд Самарской области вынес приговор водителю, участвовавшему в ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, в 14:30 26 июля 2024 г. на трассе Самара — Волгоград, неподалеку от пос. Звездный, водитель большегруза DAF отвлекся, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем TANK. В результате 37-летний водитель внедорожника, 39-летний пассажир и его двухлетняя дочь скончались от полученных травм.

Суд признал водителя фуры виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть трех человек, и назначил ему пять лет лишения свободы в колонии-поселении. Также его на два года лишили водительских прав.