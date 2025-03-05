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ЖКХ и благоустройство Общество

Новые возможности мобильного приложения "Госуслуги Дом" и рост популярности ГИС ЖКХ

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) продолжает активно развиваться, становясь все более удобным и функциональным инструментом для граждан Российской Федерации и профессионалов отрасли.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина проводится системная работа по цифровизации жилищно-коммунальной сферы для повышения качества предоставляемых гражданам коммунальных услуг. Одним из ключевых достижений в этой сфере стало мобильное приложение "Госуслуги Дом", которое значительно упрощает взаимодействие пользователей с жилищно-коммунальными услугами.

За последние два года количество зарегистрированных пользователей ГИС ЖКХ увеличилось практически в два раза, достигнув 10 миллионов человек. Если ранее система использовалась преимущественно организациями, то сегодня значительную часть аудитории составляют физические лица — собственники жилья.

"В Самарской области приложение уже скачали более 230 тысяч человек. Подано более 82 тысяч заявок в управляющие организации, более 442 тысяч раз переданы показания счетчиков и совершено более 374 тысяч оплат ЖКУ", — рассказал врио руководителя — главного государственного жилищного инспектора Самарской области Александр Боровков.

Новые функции мобильного приложения "Госуслуги Дом" позволяют оптимизировать рутинные процессы, такие как передача показаний приборов учета и оплата услуг ЖКХ без комиссии через сервис быстрых платежей. Показания автоматически заносятся в ГИС ЖКХ, что исключает ошибки и упрощает процесс учета.

"Одной из самых популярных функций приложения стала возможность подачи коллективных заявок в управляющую организацию. Теперь жильцы могут совместно формировать запросы или предложения, получая поддержку соседей. За полгода работы сервиса создано более 150 тысяч таких заявок, из них 9 829 — в нашем регионе", — подчеркнул Александр Боровков.

В приложении "Госуслуги Дом" для каждого многоквартирного дома доступен общедомовой чат на платформе VK Мессенджер. Чат доступен только подтвержденным собственникам, что исключает появление нежелательных лиц. Жильцы могут обсуждать вопросы, связанные с домом, инициировать коллективные заявки и готовиться к общедомовым собраниям.

С 2023 года управляющие компании и администраторы могут проводить ежегодные собрания собственников в электронном формате. Жильцы могут голосовать по вопросам, связанным с управлением домом, прямо в приложении. Результаты голосования автоматически формируются в протокол ГИС ЖКХ, что упрощает процесс документооборота.

С начала января 2024 года в приложении доступна новая функция — гостевой доступ. Теперь собственники могут делегировать управление своей недвижимостью доверенным лицам, например, для передачи показаний счетчиков, оплаты счетов или подачи заявок в управляющую организацию. Это особенно удобно для помощи пожилым родственникам или временно проживающим в квартире лицам.
Гостевой доступ предоставляется через подтвержденную учетную запись на Госуслугах. При этом гости не могут участвовать в голосованиях или добавляться в домовые чаты, что обеспечивает безопасность и контроль со стороны собственника.

Теперь приложение доступно и для владельцев индивидуальных жилых домов, включая дома блокированной застройки. Это расширяет возможности системы и делает ее еще более универсальной.
Чтобы воспользоваться всеми новыми функциями, необходимо обновить приложение до версии 3.8.0 или скачать его в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery. Авторизация осуществляется через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загружаются автоматически.

ГИС ЖКХ и приложение "Госуслуги Дом" продолжают развиваться, делая управление жильем более простым и удобным для всех пользователей. 

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