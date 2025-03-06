Самарский завод обязали вернуть бомбоубежище в собственность РФ

В Самаре завершился еще один судебный процесс в рамках кампании по возвращению защитных сооружений гражданской обороны в собственность РФ. На этот раз ответчиком выступало АО "Самарский завод электромонтажных изделий" (СЗЭМИ).

Предметом спора стало бомбоубежище, которое находится в подвале главного корпуса предприятия на Заводском шоссе, 3 (литер 129). Оно предзначено для укрытия 500 человек. Площадь помещения составляет 599 кв. метров.

Иск в арбитраж подала региональная прокуратура. Представители надзорного ведомства указали на то, что предприятие незаконно владеет защитным сооружением. По их мнению, объект должен находиться в собственности РФ.

Ответчик с этим не согласился. Представитель завод отметил, что прокуратура не предоставила доказательств признания недействительными документов, на основании которого АО стало собственником здания. Также он заявил о пропуске исковой давности и поставил под сомнение технический план защитного сооружения, представленный прокуратурой.

Однако доводы СЗЭМИ арбитраж не убедили. Он удовлетворил иск прокуратуры.

"Материалы дела подтверждают, что спорной объект являлся и является защитным сооружением гражданской обороны, убежищем, которое может находиться только в собственности РФ, управление и распоряжение которым полномочно осуществлять Правительство РФ. Наличие зарегистрированного за АО "Самарский завод электромонтажных изделий" права собственности в отношении защитного сооружения нарушает права РФ. Поэтому объект следует изъять из незаконного чужого владения и передать государству", — указано в решении суда.