Самарский завод обязали вернуть бомбоубежище в собственность РФ

В Самаре завершился еще один судебный процесс в рамках кампании по возвращению защитных сооружений гражданской обороны в собственность РФ. На этот раз ответчиком выступало АО "Самарский завод электромонтажных изделий" (СЗЭМИ).
Предметом спора стало бомбоубежище, которое находится в подвале главного корпуса предприятия на Заводском шоссе, 3 (литер 129). Оно предзначено для укрытия 500 человек. Площадь помещения составляет 599 кв. метров.
Иск в арбитраж подала региональная прокуратура. Представители надзорного ведомства указали на то, что предприятие незаконно владеет защитным сооружением. По их мнению, объект должен находиться в собственности РФ.
Ответчик с этим не согласился. Представитель завод отметил, что прокуратура не предоставила доказательств признания недействительными документов, на основании которого АО стало собственником здания. Также он заявил о пропуске исковой давности и поставил под сомнение технический план защитного сооружения, представленный прокуратурой.
Однако доводы СЗЭМИ арбитраж не убедили. Он удовлетворил иск прокуратуры.
"Материалы дела подтверждают, что спорной объект являлся и является защитным сооружением гражданской обороны, убежищем, которое может находиться только в собственности РФ, управление и распоряжение которым полномочно осуществлять Правительство РФ. Наличие зарегистрированного за АО "Самарский завод электромонтажных изделий" права собственности в отношении защитного сооружения нарушает права РФ. Поэтому объект следует изъять из незаконного чужого владения и передать государству", — указано в решении суда.
Последние комментарии
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?
Да в суд надо подавать уже. За несоблюдение процедуры в первый раз и финансовые потери возместить за одно!
Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.
Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.