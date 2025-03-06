16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский завод обязали вернуть бомбоубежище в собственность РФ В Самаре на кадастровый учет поставили новый театр АвтоВАЗ запустил новый бренд коммерческих автомобилей SKM Студенты самарского политеха разработали компьютерную игру на основе мультиагентных технологий Объем привлеченных средств в программу долгосрочных сбережений значительно увеличится

Экономика и бизнес

Самарский завод обязали вернуть бомбоубежище в собственность РФ

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре завершился еще один судебный процесс в рамках кампании по возвращению защитных сооружений гражданской обороны в собственность РФ. На этот раз ответчиком выступало АО "Самарский завод электромонтажных изделий" (СЗЭМИ).

Предметом спора стало бомбоубежище, которое находится в подвале главного корпуса предприятия на Заводском шоссе, 3 (литер 129). Оно предзначено для укрытия 500 человек. Площадь помещения составляет 599 кв. метров.

Иск в арбитраж подала региональная прокуратура. Представители надзорного ведомства указали на то, что предприятие незаконно владеет защитным сооружением. По их мнению, объект должен находиться в собственности РФ.

Ответчик с этим не согласился. Представитель завод отметил, что прокуратура не предоставила доказательств признания недействительными документов, на основании которого АО стало собственником здания. Также он заявил о пропуске исковой давности и поставил под сомнение технический план защитного сооружения, представленный прокуратурой.

Однако доводы СЗЭМИ арбитраж не убедили. Он удовлетворил иск прокуратуры.

"Материалы дела подтверждают, что спорной объект являлся и является защитным сооружением гражданской обороны, убежищем, которое может находиться только в собственности РФ, управление и распоряжение которым полномочно осуществлять Правительство РФ. Наличие зарегистрированного за АО "Самарский завод электромонтажных изделий" права собственности в отношении защитного сооружения нарушает права РФ. Поэтому объект следует изъять из незаконного чужого владения и передать государству", — указано в решении суда.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №27

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия N 01 марта 2025 07:59 Жители Самары выиграли суд за право на благоприятную среду

Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!

Ольга Громова 28 февраля 2025 15:48 Жители Самары выиграли суд за право на благоприятную среду

Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?

Аркадий Галицын 28 февраля 2025 11:46 Проект строительства небоскребов в Самаре вынесли на повторное обсуждение

Да в суд надо подавать уже. За несоблюдение процедуры в первый раз и финансовые потери возместить за одно!

Аркадий Галицын 22 февраля 2025 09:33 Мэрия Самары "завернула" проект небоскребов на Московском шоссе

Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.

Аркадий Галицын 16 февраля 2025 08:18 Андрей Сазонов: "Развитие города невозможно без развития метро"

Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6