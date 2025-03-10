В Самаре на вывоз мусора с кладбищ выделили 20 млн рублей

МКУ Самары "Ритуал" ищет подрядчика, который будет вывозить отходы с территории муниципальных кладбищ (за исключением твердых коммунальных отходов) и передавать их на захоронение или утилизацию.

На эти цели выделяют 19,97 млн рублей, контракт рассчитан до 22 декабря текущего года. Победитель торгов определится после 25 марта.

Подрядчик должен будет транспортировать отходы "из труднодоступных мест в стесненных условиях" с территории 19 кладбищ в разных районах города: в Куйбышевском ("Рубежное", "Песчаная Глинка", "Кряжское", "Вознесенское"), Железнодорожном ("Городское", "Татарское", "Еврейское"), Кировском ("Безымянское", "Зубчаниновское", "Сорокины Хутора", "Яблонька"), Красноглинском районах ("Мехзаводское", "Прибрежное", "Береза", "Управленческое"), а также в Волжском районе ("Южное", "Лесное", "Спасское", "Центральное").

Кроме того, в обязанности подрядчика входит передача отходов на захоронение организации или индивидуальному предпринимателю со специальной лицензией. Цель - изолировать мусор в специальные хранилища и предотвратить попадание вредных веществ в окружающую среду.

Исполнитель должен будет установить по одному бункеру объемом 8 м³ отходов на кладбищах Татарское, Зубчаниновское, Прибрежное, Лесное, по два бункера на 8 "кубов" - на кладбище Рубежное, один бункер на 20 м³ отходов - на кладбище Спасское, и еще два 20-кубовых - на кладбище Центральное.

Напомним, в феврале прошлого года на уборку кладбищ до декабря выделяли 10, 66 млн рублей, однако в июле 2024 г. МКУ "Ритуал" опубликовало на госзакупках дополнительный контракт и выделило еще 12,67 млн рублей.