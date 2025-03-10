Прокуратура запретила фотосессии с тигром в Самаре

Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по вопросу законности содержания бенгальской тигрицы на территории Самары и использования ее в публичных фотосессиях, запись на которую осуществлялась через социальные сети, об этом сообщили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

"Установлено, что тигрица ввезена в Самару с нарушением требований к содержанию дикого животного, а также без оформления ветеринарных сопроводительных документов", — поясняют в ведомстве.

По требованию прокуратуры рекламные посты фотосессии удалены. Владельца тигрицы привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.53 КоАП РФ (несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию).