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Суды Происшествия

Братья из Самарской области пытались перебросить в колонию наркотики, но оказались там сами

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Волжский районный суд Самарской области вынес приговор двум братьям, которых обвиняли в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, братья планировали доставить запрещенное вещество в колонию в с. Спиридоновка. Для этого они купили квадрокоптер и оснастили его самодельным устройством для сброса груза.

Ночью 9 ноября 2021 г. машину одного из братьев при подъезде к исправительному учреждению пытались остановить автоинспекторы, но он попытался скрыться. В итоге после погони его все же поймали и изъяли наркотик.

Дело рассматривали с участием присяжных. Старшему брату с учетом особо опасного рецидива назначили девять лет лишения свободы в колонии особого режима, а младшему — восемь лет в колонии строгого режима.

Гид потребителя

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