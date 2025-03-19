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Суды Происшествия

Стало известно о решениях по делу ребенка, которого мать чуть не закусала до смерти

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Отца трехлетнего ребенка, которого истязала мать, осудили по двум статьям уголовного кодекса. Октябрьским районным судом Самары он был признан в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал отца виновным и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка осужденного в доход государства", — сообщила старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова.

Судом было установлено, что 3 июля 2024 г. мужчина находился в квартире, где его супруга проводила эзотерический ритуал над своим малолетним сыном, в ходе которого нанесла ребенку множественные укусы.

Действия родителей пресек сосед, который оказал мальчику первую медицинскую помощь и вызвал полицию.

Ранее по ходатайству прокурора мать ребенка была направлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Также решением суда родители ограничены в родительских правах. Ребенок проживает с опекуном, надзор за условиями проживания осуществляют органы опеки.

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