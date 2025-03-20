Дело о взятках в кинельском "Ритуале" уходит в суд

Кинельская межрайонная прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального казенного учреждения Кинеля "Ритуал". Женщина обвиняется по трем частям ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщили в прокуратуре Самарской области.

ФИО обвиняемой в прокуратуре не озвучивают, однако ранее сообщалось о задержании по подозрению во взяточничестве Анны Фильчаковой, возглавлявшей учреждение с 2020 по февраль 2024 года.

По версии следствия, с 2020 по 2024 г. директор "Ритуала" получила от ритуальных агентств 3,7 млн руб. за незаконную выдачу разрешений на захоронение и выделение мест.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Кинельский районный для рассмотрения по существу.