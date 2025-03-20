Дело о взятках в кинельском "Ритуале" уходит в суд

Кинельская межрайонная прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального казенного учреждения Кинеля "Ритуал". Женщина обвиняется по трем частям ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщили в прокуратуре Самарской области.
ФИО обвиняемой в прокуратуре не озвучивают, однако ранее сообщалось о задержании по подозрению во взяточничестве Анны Фильчаковой, возглавлявшей учреждение с 2020 по февраль 2024 года.
По версии следствия, с 2020 по 2024 г. директор "Ритуала" получила от ритуальных агентств 3,7 млн руб. за незаконную выдачу разрешений на захоронение и выделение мест.
Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Кинельский районный для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы