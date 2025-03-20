Самарская область укрепляет сотрудничество с Кировской областью

Самарский регион принял делегацию из Кировской области с целью обмена опытом и налаживания кооперационных связей. В состав бизнес-миссии вошли представители крупных предприятий Кировской области и Вятского государственного университета.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечает, что такие бизнес-миссии — пример стратегического партнерства и добрососедства. Руководитель региона считает, что сейчас необходимо усилить взаимодействие между предприятиями российских регионов для создания более высокотехнологичной и конкурентноспособной продукции. Соответствующая работа ведется и в рамках работы комиссии Госсовета по промышленности, которую возглавляет Вячеслав Федорищев.
Делегация из Кировской области посетила Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) в особой экономической зоне "Тольятти". НПЦ БАС — первый региональный центр, запустивший полный цикл производства, учебный центр, летно-испытательный комплекс и лабораторно-исследовательский центр.
"Сегодня БАС — это не просто модный тренд, а необходимость, продиктованная потребностями бизнеса, производства, научного прогресса. Беспилотные системы могут значительно снизить затраты и повысить эффективность в логистике, сельском хозяйстве, лесной отрасли и многом другом. Перед нами стоит задача создания своего НПЦ в области БПЛА в Кирове. Наши предприятия и Вятский госуниверситет уже имеют собственные разработки, поэтому опыт Самарского региона очень важен для нас", — прокомментировал министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Денис Пестриков.
Следующим пунктом визита стала "Станкостроительная компания "СТАРК". Это российский производитель трубогибочных и проволокогибочных станков, осуществляющий полный цикл производства на собственных мощностях и являющийся участником станкостроительного промышленного кластера.
Также делегация посетила технопарк "Жигулевская долина", где прошла встреча с генеральным директором Ассоциации предприятий машиностроения "Кластер автомобильной промышленности" Андреем Крайновым. Ассоциация заинтересована в налаживании кооперационных цепочек с предприятиями соседних регионов, работающими в сфере автокомпонентов.
В рамках визита министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков и министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Денис Пестриков подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на укрепление межрегиональных связей и стимулирование промышленного роста.
"Это соглашение направлено на усиление кооперационных цепочек между предприятиями наших регионов и достижение федеральных целей в области технологического суверенитета России, — подчеркнул глава Минпромторга Самарской области Денис Гурков. — Бизнес-миссии с соседними регионами имеют важное значение для развития промышленности и в целом для социально-экономического развития Самарской области, поскольку позволяют находить новые рынки сбыта, обмениваться передовым опытом и привлекать инвестиции. Кроме того, наш регион обладает высокотехнологичными производствами и наработанными компетенциями, и мы готовы делиться этим опытом с соседями".
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..