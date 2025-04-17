Из-за падения ребенка в колодец в Самаре возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело из-за падения ребенка в канализационный люк. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, 14 апреля девятилетняя девочка гуляла во дворе заброшенного дома на ул. Фасадной, 1а и упала в открытый колодец глубиной 3 м.
Уголовное дело возбудили по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Кроме того, прокуратура начала проверку соблюдения ООО "Самарские коммунальные системы" законодательства, регулирующего сферу ЖКХ.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы