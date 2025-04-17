Из-за падения ребенка в колодец в Самаре возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело из-за падения ребенка в канализационный люк. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, 14 апреля девятилетняя девочка гуляла во дворе заброшенного дома на ул. Фасадной, 1а и упала в открытый колодец глубиной 3 м.

Уголовное дело возбудили по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Кроме того, прокуратура начала проверку соблюдения ООО "Самарские коммунальные системы" законодательства, регулирующего сферу ЖКХ.