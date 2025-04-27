Юный водитель и его пассажир пострадали на Московском шоссе в Самаре

В субботу, 26 апреля, в Самаре два молодых человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 7:55 40-летний водитель Renault Logan ехал по дублеру Московскому шоссе в направлении ул. Георгия Димитрова. Напротив дома № 199, поворачивая направо — на прилегающую территорию, он не уступил дорогу и столкнулся с Lada Priora.

В аварии пострадали водитель Lada и его 18-летний пассажир.