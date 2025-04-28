В Тольятти обнаружили картельный сговор автобусных перевозчиков

В Тольятти региональное управление антимонопольной службы обнаружило картельный сговор. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ведомство обнаружило, что примерно в одно время 10 коммерческих организаций подняли стоимости проезда в автобусах по нерегулируемым тарифам. Цена увеличилась на равную величину, хотя расходы перевозчиков не могли быть одинаковыми из-за различий в количестве и протяженности обслуживаемых маршрутов.
В итоге УФАС обязало перевозчиков предоставить расчет стоимости экономически обоснованного тарифа. За невыполнение этого требования 30-дневный срок юрлицо могут оштрафовать на 500 тыс. рублей.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.