В Тольятти обнаружили картельный сговор автобусных перевозчиков

В Тольятти региональное управление антимонопольной службы обнаружило картельный сговор. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ведомство обнаружило, что примерно в одно время 10 коммерческих организаций подняли стоимости проезда в автобусах по нерегулируемым тарифам. Цена увеличилась на равную величину, хотя расходы перевозчиков не могли быть одинаковыми из-за различий в количестве и протяженности обслуживаемых маршрутов.

В итоге УФАС обязало перевозчиков предоставить расчет стоимости экономически обоснованного тарифа. За невыполнение этого требования 30-дневный срок юрлицо могут оштрафовать на 500 тыс. рублей.