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Происшествия

В Самаре прекратили статус адвоката из-за "подделки документов"

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 63 регионе прекратили статус адвоката Г. из-за вступившего в силу приговора суда. Об этом сообщает Палата адвокатов Самарской области.

Согласно сообщению ПАСО, приговором адвоката Г. признали виновным по ч.1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов"). В палате адвокатов также прокомментировали, что защитнику отказали в даче разъяснения, сочтя, что вопрос о заявлении ходатайства по делу регулируется нормами УПК РФ и не относится к категории сложной этической ситуации, по которому даются разъяснения в порядке п. 4 ст. 4 Кодекса профессиональной этики адвоката.

Интересно, что ранее в СМИ уже сообщалось о приговоре адвокату Денису Гизатуллину по статье 327 УК РФ. По одной из версий, к Гизатуллину осенью 2021 г. обратился за юридической помощью мужчина и сказал, что является подсудимым. Адвокат провел правовой анализ и дал консультацию. Но дальше в ПАСО обратился гражданин Ш. с сообщением, что Гизатуллин ознакомился с его уголовным делом, представив в Ленинский районный суд ордер, который якобы выдал Ш. Но, как утверждал Ш., он соглашения с адвокатом не заключал. Позже в отношении Гизатуллина возбудили уголовное дело.

"Дело рассматривал Железнодорожный районный суд Самары. Подсудимый в судебном заседании вины не признал. Он пояснил, что заключил соглашение об оказании юридической помощи с лицом, представившим оригинал паспорта на имя Ш., выполнил поручение доверителя. Как указал адвокат, когда он узнал о поданной Ш. жалобе в палату адвокатов, то встретился с ним, и когда его не узнал, то понял, что это не тот, с кем адвокат в ноябре 2021 г. заключил соглашение. Гизатуллин высказал предположение, что неустановленное лицо, используя либо похищенный паспорт Ш., либо поддельный паспорт Ш., обратилось к нему за юридической помощью и заключило соглашение. Он обратил внимание: в ходе следствия установлено, что копия паспорта Ш., имеющаяся в материалах адвокатского производства, снята с оригинала паспорта, который, как сообщил Ш., был им в 2016 г. утерян, после чего ему выдали другой паспорт. Утерянный паспорт до настоящего времени не найден", - пишет при этом "Адвокатская газета" (орган Федеральной палаты адвокатов РФ).

При этом, по сообщению пресс-службы Самарского облсуда, адвокат Г., достоверно зная о том, что Ш., а также иные лица, действующие в его интересах, соглашение об оказании юридической помощи с ним не заключали, собственноручно внес в бланк ордера Коллегии адвокатов рукописный текст, содержащий ложные сведения о заключенном соглашении и порученной ему защите интересов Ш. в суде, и, будучи руководителем адвокатского образования, подписал его от имени председателя коллегии адвокатов и организовал проставление оттиска печати коллегии адвокатов, тем самым изготовил новый официальный документ, содержащий ложные сведения.

После судебных разбирательств Гизатуллину назначили ограничение свободы на полгода. Но в связи с истечением срока давности уголовного преследования он был освобожден от наказания. Облсуд пересмотрел приговор и оставил его без изменений.

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