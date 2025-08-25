Андрей Храмов, программист: «ИТ-технологии в медицине позволяют реализовывать идеи, которые раньше казались невыполнимыми»

Как стать успешным разработчиком, если получил высшее образование по другому направлению? Ответ на этот вопрос знает программист отдела разработки ПО, управления разработкой ПО Института инновационного развития СамГМУ Андрей Храмов. Молодой специалист рассказал в интервью о том, почему решил сменить сферу деятельности и о том, над какими проектами он сейчас работает.

— Андрей, расскажите немного о себе. Как начинался ваш карьерный путь?

— Я окончил бакалавриат и магистратуру Самарского государственного технического университета по специальности "современные технологии в электромеханике и автоматизированном электроприводе". После вуза устроился инженером-конструктором. Немного поработав, начал интересоваться ИТ-сферой. У нас была такая программа для расчетов — на базе языка программирования Visual Basic и таблиц Excel. Она довольно простая, но очень экономила время и была удобна в использовании. Можно сказать, что с нее и начался мой интерес к ИТ-направлению.

Затем я перешел на работу в Институт инновационного развития СамГМУ на должность инженера-конструктора. В мои обязанности входила разработка конструкторской документации, прототипов различных продуктов, работа с "железом".

Потом я узнал, что в институте проводятся образовательные курсы для разработчиков по программированию для платформы Unity, и записался на них. Обучение проводили именно ребята-айтишники института, которые специализировались на разработке ПО.

Занятия были ориентированы на junior-программистов. На этих курсах я получил базу, опыт разработки под Unity, научился адаптировать решение под любую платформу.

— А по итогам обучения вам давали задание создать какой-либо "выпускной" проект?

— Да. Мы делали проект, который был связан с летающим космическим кораблем — своего рода "выживалка" в космосе. Там были планеты, которые вращались вокруг Солнца. А мы как бы летали на космическом корабле и еще создавали противников, от атак которых нужно было спасаться.

— Но и после этих курсов вас все-таки нельзя было еще назвать разработчиком?

— После окончания учебы я начал заниматься самостоятельно, много приходилось практиковаться, изучать теорию. Поскольку все те знания, которыми обладают наши преподаватели, во время курсов в сжатые сроки тяжело передать в полном объеме.

Обстоятельства так сложились, что я вновь сменил место работы. И здесь я начал развиваться уже как ИТ-специалист.

— А чем конкретно вы занимались?

— Компания специализировалась на строительстве. Допустим, есть определенный спроектированный объект. Мы готовили, например, виртуальную модель этого проекта с помощью AR-технологий и как бы вписывали ее в конкретное место, где в будущем планировалось построить этот объект. И инженеры, надев VR-очки, могли проверить свои расчеты, внести какие-то правки, уточнения. Эта технология используется не только в строительстве зданий. Помню, у меня была командировка на завод, где собирают ледоколы. Я впервые побывал внутри строящегося огромного корабля. Так вот там столько всевозможных труб, отсеков, что заблудиться можно! И если где-то в этой системе допущена какая-то ошибка, или использованы некорректные размеры, то обнаружить эту неточность достаточно сложно. В этом случае и выручают такие VR/AR-программы.

— Но вы все-таки вернулись в Институт инновационного развития СамГМУ?

— Да, спустя три года здесь открылась профильная вакансия.

— Почему медицина?

— Я хотел и дальше развиваться как разработчик. А здесь реализуется много интересных проектов, в которых можно прокачать свои навыки. Также меня привлекло то, что мы создаем продукты, которые помогают людям сохранять здоровье.

— Ваша специализация сейчас — это работа с VR/AR-технологиями?

— В целом да, но у меня достаточно разносторонний функционал. Например, могу создавать какие-либо прикладные программы, необходимые для работы с аппаратной частью. У нас есть проект с роботизированными руками, ногами, датчиками дыхания. Поэтому иногда приходится выходить за рамки VR/ AR-технологий.

— Расскажите, над какими проектами вы работаете?

— В основном я занимаюсь разработкой ПО для тренажера ReviSide (Ревисайд — Прим.ред.). Он предназначен для психоэмоциональной разгрузки людей. Работаю в среде разработки Unity с графическим контентом и с главной логикой ПО, а также с модулями, связанными с аппаратной частью. Аналитики и владельцы продукта ставят задачи, а я по ним реализую логику, которую хотят видеть заказчик и пользователь.

— В чем особенность работы тренажера ReviSide?

— Пациент, надев очки виртуальной реальности, наблюдает за сценой и одновременно соблюдает определенный режим дыхания. Сцены — это изображения с временами года, с разными состояниями природы, погоды, и т. д. Мне лично нравится сцена северного сияния на фоне гор, оно у нас разноцветное. В зависимости от силы дыхания оно меняется в размере. Сначала сияние слабое, потом — на весь горизонт. Или вот еще есть сцена — берег моря, из воды выпрыгивают дельфины. Или дождь на песке. Или огонь в камине. Все эти изображения создают приятную атмосферу, в которую можно быстро погрузиться, находясь, например, даже в офисе.

Сюжеты формируют наши аналитики, которые вычисляют, на каком сценарии можно более эффективно воздействовать на биологическую обратную связь.

Меняется ритм дыхания — меняется сцена. Датчик дыхания фиксирует изменения. Продолжительность дыхания увеличивается, человек расслабляется. Это подтвержденный медицинский факт, что наше эмоциональное состояние зависит от дыхания.

— Вы с самого начала участвовали в создании этого продукта или позже присоединились к проекту?

— Я присоединился к проекту, когда он уже начал функционировать. И вместе с командой мы продолжили развивать его: внедрили довольно широкий список устройств, с которыми может работать программа; обновили интерфейс и постоянно работаем над улучшением. Например, теперь мы можем задавать количество этапов тренинга, продолжительность диагностики, продолжительность самого тренинга. Мы доработали систему подключения датчика дыхания: он работает как по Bluetooth, так и при помощи USB-соединения. Добавили пульсоксиметр и теперь можем выводить на экран данные пульса пациента. В перспективе планируем добавить устройство, которое считывает мозговую активность.

— А как часто вы обновляете ПО для этого тренажера?

— По-разному. Это может происходить внепланово, если мы видим, что у нас есть какая-то срочная задача — бросаем все силы на ее выполнение. Есть и долгосрочные планы, и отбивки раз в две недели, когда мы анализируем результаты нашей работы и смотрим, куда нам двигаться дальше.

— Как вы думаете, какое значение для дальнейшего развития медицины имеют современные технологии?

— Конечно, с развитием ИТ-технологий в медицине мы можем реализовывать идеи, которые раньше казались невыполнимыми. Тем более наша команда выполняет полный цикл задач: от идеи до прототипа, совмещая работу с аппаратной частью и разработкой. А с появлением Центра серийного производства мы выходим еще и на серийное производство. Ну и кроме того, ИТ-технологии помогают оперативно справиться с рутинными задачами, автоматизировать их, получить какую-либо информацию о состоянии человека, чтобы как можно быстрее помочь ему.

— И последний вопрос. Андрей, у вас интересный опыт: вы стали программистом, не имея профильного образования. Что можете посоветовать ребятам-выпускникам школ или студентам первых курсов, которые решили развиваться в разработке?

— Главное — это с чего-то начать. Например, проанализировать рынок, посмотреть, какие вообще есть специальности, в какие компании устроиться проще, в какие — сложнее. А затем выбирать, что больше подходит исходя из своих предпочтений. Например, если человек больше любит разбираться с логикой, то ему стоит выбрать frontend- или backend-разработку. Если он склонен больше к графическому дизайну, то можно стать дизайнером UI/UX интерфейсов. Если к созданию виртуальных миров и работе с 3D-графикой, то, возможно, нужно выбрать технологии AR и VR.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.