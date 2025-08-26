В Самаре будут судить лжетеррориста, анонимно сообщившего об "угрозе подрыва моста"

В Самаре 58-летнему местному жителю предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В феврале 2025 г. в полицию позвонил аноним и сообщил об угрозе разрушения моста, расположенного в Сызрани. По указанному адресу прибыли следственно-оперативная группа, кинологи, ближайшие патрульные экипажи полиции и другие экстренные службы. Полицейские с применением технических средств проверили объект и прилегающую территорию. Предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, по итогам совместной работы не обнаружили.

Правоохранителям удалось установить личность анонима. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за нанесение побоев и высказывание угроз убийством самарец. Его задержали и изъяли телефон, с которого он звонил в службу "112", сообщая о существующей угрозе разрушения. Мужчина пояснил, что позвонил, будучи пьяным. Вину свою признал, в содеянном раскаялся.

В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным актом в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу дела. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.