В Сызрани возбудили уголовное дело после того, как подростки на самокате сбили мальчика

В Сызрани возбуждено уголовное дело по сообщению о травмировании мальчика, на которого наехал электросамокат. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

Во вторник, 26 августа, в Сызрани двое подростков, передвигаясь на электросамокате, наехали на мальчика. В итоге он получил телесные повреждения.

По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления СКР по Самарской области Михаила Ламонова было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление принадлежности самоката к СИМ (средствам индивидуальной мобильности), а также всех обстоятельств произошедшего.