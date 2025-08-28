В Сызрани возбудили уголовное дело после того, как подростки на самокате сбили мальчика

В Сызрани возбуждено уголовное дело по сообщению о травмировании мальчика, на которого наехал электросамокат. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.
Во вторник, 26 августа, в Сызрани двое подростков, передвигаясь на электросамокате, наехали на мальчика. В итоге он получил телесные повреждения.
По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления СКР по Самарской области Михаила Ламонова было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление принадлежности самоката к СИМ (средствам индивидуальной мобильности), а также всех обстоятельств произошедшего.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!