16+
Банки Финансы

Первый зампред ВТБ описал два сценария смягчения по ключевой ставке

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
12 сентября Банк России будет выбирать между двух опций снижения ключевой ставки — минус 100 или 200 базисных пунктов. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, для аргументации вероятности того или иного сценария есть длинный перечень доводов.

"В пользу более осторожного шага говорят текущие темпы движения выше целевых базовых "инфляционных" компонентов. Инфляционные ожидания немного выросли и пока не отреагировали на замедление темпов инфляции, здесь есть отклонение от уровня 2017–2019 годов, который можно считать прообразом победного периода. Кроме того, наблюдается неопределенность с уровнем дефицита федерального бюджета, ускорение корпоративного кредитования в июле по сравнению с июлем, что отражается в динамике денежной массы", — сказал Дмитрий Пьянов.

Среди доводов против осторожного шага — динамика ВВП 2 квартала в 1,1% против прогнозных 1,8%. Этот показатель находится очень близко к нижней границе диапазона — 1-2%, — который прогнозировал Банк России.

"В пользу более маленького шага снижения ставки аргументов больше, но в пользу более широкого шага аргумент о слабой динамике ВВП более сильный. Сейчас важно не "заморозить" экономику. Сам я выбрать между двумя этими вариантами пока не могу", — сказал топ-менеджер ВТБ.

Сейчас ключевая ставка находится на уровне 18%. Такой показатель был установлен Банком России на заседании в июле.

Гид потребителя

