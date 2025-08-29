Авито нарисовал портрет самарского шопера на распродажах

Девять из десяти самарских покупателей не упускают возможность сэкономить на шопинге во время распродаж, таких как, например, "Хватамба". При этом главной добычей становятся не импульсивные покупки, а базовый гардероб: одежда, обувь и верхняя одежда. Таковы результаты опроса, раскрывающего потребительские привычки горожан.

Для жителей Самары распродажа — это не просто магазинные хаос, а настоящая охота, где можно выследить как предложения крупных брендов, так и уникальные, редкие вещи. Любопытно, что среди нас есть и настоящие виртуозы скидок: примерно 12% горожан признаются, что покупают по акциям практически весь свой гардероб. И чаще эту науку освоили женщины — таких среди них 15%, в то время как мужчин — лишь 10%. Сильный пол, в свою очередь, чаще остаётся в стороне от ажиотажа: 17% мужчин не интересуются распродажами вовсе, тогда как среди женщин таких всего 9%.

Когда же самарцы выходят на тропу шопинга, их добыча вполне предсказуема. Чаще всего в корзине оказывается практичная повседневная одежда: футболки, уютные свитеры и парадные джинсы (47%). Немного отстаёт от неё обувь (46%), а замыкает тройку лидеров серьёзная верхняя одежда (42%). Но на этом история не заканчивается — в списке покупок также прочно обосновались товары для дома и ремонта (31%) и электроника с гаджетами (29%); эти две категории, как правило, вызывают больший интерес у мужской части города.

Подходя к выбору одежды, самарцы делятся на два лагеря. Чуть более половины (51%) подходят к делу стратегически: они высматривают на распродажах вещи на следующий сезон, чтобы заблаговременно и выгодно подготовить свой гардероб к новым погодным вызовам. Остальные предпочитают жить настоящим и покупать то, что можно надеть прямо сейчас.

Что поражает больше всего, так это осознанность, с которой самарцы тратят деньги даже в дни больших скидок. Почти половина (48%) твёрдо держится правила покупать только то, что реально нужно в данный момент. Ещё 21% использует распродажи как шанс наконец приобрести то, о чём давно мечтал. Молодёжь 18-24 лет оказалась немного более романтичной: они реже покупают сиюминутно необходимое (33%), зато чаще исполняют свои "хотелки" (28%). Позволить себе спонтанную покупку решаются 20% опрошенных, а вот бездумно скупать всё подряд ради самой скидки — удел лишь 2% самых азартных шоперов.

Большинство укладывается в довольно скромный бюджет: 38% тратят до 10 000 рублей, а ещё 36% укладываются в сумму от 10 до 30 тысяч. 11% расходуют от 30 до 50 тысяч, и лишь 15% выходят за эти рамки. В среднем же за год на покупки со скидкой у самарца уходит около 24 000 рублей.

За этой кажущейся лёгкостью шопинга часто скрывается кропотливая подготовка. 53% респондентов заранее готовятся к распродажам. Кто-то сравнивает цены (26%), кто-то внимательно отслеживает даты начала и завершения акций (22%), а кто-то составляет подробные списки необходимого (18%). Есть и те, кто подписывается на рассылки любимых брендов (14%), чтобы точно не упустить свой шанс.

А вот любимые "праздники" у всех разные. Больше всего самарцы любят классические сезонные распродажи — осенние, зимние и другие (33%). Но почти не отстаёт от них и пришедшая с Запада Чёрная пятница (28%), которая особенно популярна среди молодёжи 18-24 лет (36%). 17% горожан предпочитают ликвидации складов, а 9% ждут новогодних акций. А вот Киберпонедельник пока не сумел завоевать сердца самарцев — ему отдают предпочтение лишь 3% опрошенных.