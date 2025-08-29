16+
Финансы Экономика и бизнес

Авито нарисовал портрет самарского шопера на распродажах

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Девять из десяти самарских покупателей не упускают возможность сэкономить на шопинге во время распродаж, таких как, например, "Хватамба". При этом главной добычей становятся не импульсивные покупки, а базовый гардероб: одежда, обувь и верхняя одежда. Таковы результаты опроса, раскрывающего потребительские привычки горожан.

Для жителей Самары распродажа — это не просто магазинные хаос, а настоящая охота, где можно выследить как предложения крупных брендов, так и уникальные, редкие вещи. Любопытно, что среди нас есть и настоящие виртуозы скидок: примерно 12% горожан признаются, что покупают по акциям практически весь свой гардероб. И чаще эту науку освоили женщины — таких среди них 15%, в то время как мужчин — лишь 10%. Сильный пол, в свою очередь, чаще остаётся в стороне от ажиотажа: 17% мужчин не интересуются распродажами вовсе, тогда как среди женщин таких всего 9%.

Когда же самарцы выходят на тропу шопинга, их добыча вполне предсказуема. Чаще всего в корзине оказывается практичная повседневная одежда: футболки, уютные свитеры и парадные джинсы (47%). Немного отстаёт от неё обувь (46%), а замыкает тройку лидеров серьёзная верхняя одежда (42%). Но на этом история не заканчивается — в списке покупок также прочно обосновались товары для дома и ремонта (31%) и электроника с гаджетами (29%); эти две категории, как правило, вызывают больший интерес у мужской части города.

Подходя к выбору одежды, самарцы делятся на два лагеря. Чуть более половины (51%) подходят к делу стратегически: они высматривают на распродажах вещи на следующий сезон, чтобы заблаговременно и выгодно подготовить свой гардероб к новым погодным вызовам. Остальные предпочитают жить настоящим и покупать то, что можно надеть прямо сейчас.

Что поражает больше всего, так это осознанность, с которой самарцы тратят деньги даже в дни больших скидок. Почти половина (48%) твёрдо держится правила покупать только то, что реально нужно в данный момент. Ещё 21% использует распродажи как шанс наконец приобрести то, о чём давно мечтал. Молодёжь 18-24 лет оказалась немного более романтичной: они реже покупают сиюминутно необходимое (33%), зато чаще исполняют свои "хотелки" (28%). Позволить себе спонтанную покупку решаются 20% опрошенных, а вот бездумно скупать всё подряд ради самой скидки — удел лишь 2% самых азартных шоперов.

Большинство укладывается в довольно скромный бюджет: 38% тратят до 10 000 рублей, а ещё 36% укладываются в сумму от 10 до 30 тысяч. 11% расходуют от 30 до 50 тысяч, и лишь 15% выходят за эти рамки. В среднем же за год на покупки со скидкой у самарца уходит около 24 000 рублей.

За этой кажущейся лёгкостью шопинга часто скрывается кропотливая подготовка. 53% респондентов заранее готовятся к распродажам. Кто-то сравнивает цены (26%), кто-то внимательно отслеживает даты начала и завершения акций (22%), а кто-то составляет подробные списки необходимого (18%). Есть и те, кто подписывается на рассылки любимых брендов (14%), чтобы точно не упустить свой шанс.

А вот любимые "праздники" у всех разные. Больше всего самарцы любят классические сезонные распродажи — осенние, зимние и другие (33%). Но почти не отстаёт от них и пришедшая с Запада Чёрная пятница (28%), которая особенно популярна среди молодёжи 18-24 лет (36%). 17% горожан предпочитают ликвидации складов, а 9% ждут новогодних акций. А вот Киберпонедельник пока не сумел завоевать сердца самарцев — ему отдают предпочтение лишь 3% опрошенных.

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

