16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пушкинскую карту готовят к смене банка-оператора НОВИКОМ предлагает ипотеку по ставке 12,1% годовых НОВИКОМ выступил организатором выпуска ЦФА для ГТЛК Первый зампред ВТБ описал два сценария смягчения по ключевой ставке ВТБ отчитался о прибыли за 7 месяцев

Банки Финансы

Пушкинскую карту готовят к смене банка-оператора

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 2026 года банком-оператором государственной программы "Пушкинская карта" станет ВТБ. Карты, выпущенные Почта Банком, продолжат работать до 31 декабря 2025 года. При этом подать заявление на выпуск Пушкинской карты от ВТБ можно уже сегодня. Это позволит с первого дня нового года беспрепятственно оплачивать ей посещение культурных мероприятий.

"Пушкинская карта — уникальный социальный проект, направленный на популяризацию культуры у молодежи. Наша задача — сделать процесс перехода обслуживания проекта из Почта Банка в ВТБ максимально комфортным и бесперебойным для клиентов, поэтому пользователи уже сейчас могут подать заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ и с 1 января покупать билеты в кино, театры и музеи. Подача заявления занимает не больше минуты", — отметил Александр Пахомов, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тыс. рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). При этом на кинотеатры можно потратить до 2 тыс. рублей из лимита. Чтобы получить цифровую карту, нужно зарегистрироваться на Госуслугах, подтвердить свою учетную запись, скачать приложение "Госуслуги Культура" и подтвердить выпуск Пушкинской карты. Для получения пластиковой карты нужно обратиться в флагманские офисы ВТБ или Почта Банка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5