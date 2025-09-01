Пушкинскую карту готовят к смене банка-оператора

С 2026 года банком-оператором государственной программы "Пушкинская карта" станет ВТБ. Карты, выпущенные Почта Банком, продолжат работать до 31 декабря 2025 года. При этом подать заявление на выпуск Пушкинской карты от ВТБ можно уже сегодня. Это позволит с первого дня нового года беспрепятственно оплачивать ей посещение культурных мероприятий.

"Пушкинская карта — уникальный социальный проект, направленный на популяризацию культуры у молодежи. Наша задача — сделать процесс перехода обслуживания проекта из Почта Банка в ВТБ максимально комфортным и бесперебойным для клиентов, поэтому пользователи уже сейчас могут подать заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ и с 1 января покупать билеты в кино, театры и музеи. Подача заявления занимает не больше минуты", — отметил Александр Пахомов, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тыс. рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). При этом на кинотеатры можно потратить до 2 тыс. рублей из лимита. Чтобы получить цифровую карту, нужно зарегистрироваться на Госуслугах, подтвердить свою учетную запись, скачать приложение "Госуслуги Культура" и подтвердить выпуск Пушкинской карты. Для получения пластиковой карты нужно обратиться в флагманские офисы ВТБ или Почта Банка.