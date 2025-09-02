16+
Банки Финансы

НОВИКОМ финансирует выпуск новейшей железнодорожной техники

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) системно наращивает сотрудничество с ведущими предприятиями транспортного машиностроения. Важным этапом этой работы для банка стало участие в международном железнодорожном салоне "PRO//Движение. Экспо", который прошел в Санкт-Петербурге.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В рамках деловой программы выставки заместитель Председателя Правления Алексей Кузнецов и старший вице-президент банка Саид Аминов провели рабочие встречи с руководством АО "ТМХ городской транспорт", АО "Метровагонмаш" (входят в ТМХ) и АО "Синара-Транспортные Машины", АО "Людиновский тепловозостроительный завод" (входят в Группу "Синара").

В ходе встречи с генеральным директором "Метровагонмаша" Андреем Степновым Алексей Кузнецов вручил ему благодарность за стратегическое партнерство. Благодаря поддержке банка в рамках кластерной инвестиционной платформы "Метровагонмаш" разработал конструкторскую документацию для поездов метро "Москва-2024" и "Балтиец-2", а также внедрил более 100 единиц технологического оборудования на предприятии.

Отдельное внимание было уделено развитию сотрудничества с компанией "Синара — Транспортные Машины". На сегодняшний день общий объем кредитования предприятий холдинга со стороны НОВИКОМа составил 20 млрд рублей. Финансирование направлено на реализацию программ по разработке и выпуску инновационной железнодорожной техники, в том числе скоростных электропоездов "Финист", локомотивов и путевой техники, востребованных ОАО "РЖД".

"Железнодорожное машиностроение играет ключевую роль в развитии промышленного потенциала страны. Сегодня предприятия отрасли работают над выпуском современных поездов метро, локомотивов и высокоскоростных поездов, внедряют цифровые решения и новые стандарты комфорта и безопасности. Все это требует инвестиций, и наша задача как банка — предоставлять надежные финансовые инструменты, которые помогают реализовывать столь масштабные проекты. Для нас важно содействовать созданию новых технологий, которые формируют основу технологического лидерства отрасли", — отметил заместитель Председателя Правления банка НОВИКОМ Алексей Кузнецов.

PRO//Движение.Экспо — крупнейший в Европе железнодорожный салон техники и технологий. Мероприятие имеет стратегическое значение для развития железнодорожной отрасли России и международного сотрудничества.

