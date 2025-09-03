Сбербанк предотвратил хищения у россиян на сумму 240 млрд рублей

Сбербанк за январь — август 2025 года предотвратил хищения у россиян на сумму 240 млрд рублей. Об этом заявил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в своем интервью ТАСС в преддверии ВЭФ.

"В целом, наши прогнозы мы строим исходя из текущих реалий, а реалии меняются. Это значит, что у 2025 года есть шанс стать переломным в деле борьбы с кибермошенничеством. За 8 месяцев Сбербанк предотвратил хищения на сумму 240 млрд рублей", — сказал Кузнецов.

Х Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 3–6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.