Сбер: число поджогов и нападений под влиянием мошенников выросло на 20%

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Число поджогов и нападений, которые люди совершают под влиянием мошенников, выросло на 20% за первое полугодие 2025 года. Об этом в интервью ТАСС в преддверии ВЭФ сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"В России участились случаи поджогов и нападений, которые подростки и молодые люди совершают под влиянием мошенников. В качестве целей выбирают административные здания, социальные учреждения, транспортную инфраструктуру, кредитные и правоохранительные организации. За первое полугодие 2025 года число подобных инцидентов выросло на 20% по сравнению с прошлым годом, при этом если в начале лета случаи были единичными, то сейчас их частота значительно увеличилась", — рассказал он.

В то же время Кузнецов подчеркнул, что ведется активная вербовка подростков через социальные сети и мессенджеры с использованием психологического давления. "И здесь необходимы не только силовые меры, но и профилактическая работа с подростками, усиление контроля за деструктивными материалами в соцсетях", — констатировал он.

Х Восточный экономический форум пройдет в 2025 году во Владивостоке 3–6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.

