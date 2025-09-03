Сбер: число поджогов и нападений под влиянием мошенников выросло на 20%

Число поджогов и нападений, которые люди совершают под влиянием мошенников, выросло на 20% за первое полугодие 2025 года. Об этом в интервью ТАСС в преддверии ВЭФ сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"В России участились случаи поджогов и нападений, которые подростки и молодые люди совершают под влиянием мошенников. В качестве целей выбирают административные здания, социальные учреждения, транспортную инфраструктуру, кредитные и правоохранительные организации. За первое полугодие 2025 года число подобных инцидентов выросло на 20% по сравнению с прошлым годом, при этом если в начале лета случаи были единичными, то сейчас их частота значительно увеличилась", — рассказал он.
В то же время Кузнецов подчеркнул, что ведется активная вербовка подростков через социальные сети и мессенджеры с использованием психологического давления. "И здесь необходимы не только силовые меры, но и профилактическая работа с подростками, усиление контроля за деструктивными материалами в соцсетях", — констатировал он.
Х Восточный экономический форум пройдет в 2025 году во Владивостоке 3–6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.
Последние комментарии
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.