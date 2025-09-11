В Борском районе Kalina врезалась в бетонный отбойник, пострадали два человека

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 10 сентября, в 11:20 на 20,5 км трассы "Борское - Таволжанка" машину Lada Kalina вынесло на "встречку", после чего она врезалась в бетонный мостовой отбойник. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.