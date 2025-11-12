Автотека: в истории 8 из 10 китайских авто с пробегом до 5 лет не попадали в ДТП в Самарской области

Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали базу объявлений с китайскими автомобилями не старше 5 лет, которые продавались в 2025 г. на Авито Авто, и выяснили, какие модели в Самарской области реже всего попадали в ДТП. Оказалось, что выше всего доля авто с безаварийной историей у Chery Tiggo 7 Pro — 75%.
По данным Автотеки, среди авто возрастом 2-5 лет 75% машин не имеют в истории упоминаний о ДТП. Такие автомобили чаще всего встречаются среди марок Changan (78%), Geely (77%), Chery (74%), EXEED (73%) и HAVAL (70%).
Среди моделей реже других данные о ДТП встречаются в истории Chery Tiggo 7 Pro (75%), Geely Coolray (69%) и HAVAL Jolion (66%).
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.