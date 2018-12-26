В Новый год горожан к "Самара Арене" будут возить трамваи, автобусы и шаттлы

В новогоднюю ночь к стадиону "Самара Арена", где пройдут праздничные мероприятия, горожан будут возить различные виды общественного транспорта, сообщает администрация города.

До 22:00 - в обычном режиме будут работать 11 маршрутов (три трамвайных и восемь автобусных):

трамвай №11 - автостанция "Аврора" - стадион "Самара Арена";

трамвай №12 - автостанция "Аврора" - стадион "Самара Арена";

трамвай №22 (либо до Барбошиной поляны с пересадкой на трамваи №№ 11, 12, либо до остановки "Московское шоссе" на ул. Ташкентской, далее пешком до стадиона).

Автобусы №№ 1, 50, 51, 67, 96, 205, 268 - проходят в районе стадиона "Самара Арена" (остановка "Улица Алма-Атинская").

Автобус №295 - заезжает к стадиону "Самара Арена".

До 1:00 продолжат работу трамваи и автобусы №№ 50, 51, 67, 96, 295.

С 22:00 начнут работать два специальных маршрута-шаттла:

Красная Глинка - стадион "Самара Арена" (Красная Глинка - пос. Управленческий - пос. Мехзавод - стадион "Самара Арена");

пл. Кирова - стадион "Самара Арена" (пр. Кирова - Московское шоссе - стадион "Самара Арена").

На обоих направлениях будут работать по два автобуса;

При наличии свободных мест они будут сажать пассажиров на остановках по маршруту следования.

Последнее отправление шаттлов к стадиону от Красной Глинки и пл. Кирова перед салютом будет в 00:30.

В 1:15 к "Самара Арене" подадут транспорт по девяти маршрутам: трамваи №№ 11 и 12; шаттлы - до Красной Глинки и до пл. Кирова, автобусы №№ 50, 51, 67, 96, 295. Трамваи выстроятся на кольце. Автобусы - на автобусной остановке около восточной парковки (напротив Агропарка). Отправляться они будут по наполняемости.

Также от стадиона можно будет уехать на трамвае №22 (до ул. Галактионовской и до 15 мкр), который проходит через остановку "Московское шоссе" по ул. Ташкентской.

После салюта горожан со стадиона заберут автобусы №№ 50, 51, 67, 96, 295 и шаттлы до 4:30. При необходимости на трамвайное кольцо подадут резервные трамваи №11 и №12.

В 4:20 22 трамвай поедет от остановки "Московское шоссе" до 15 микрорайона и в центральную часть города; в 4:35 - отправится последний контрольный рейс трамвая №22 от остановки "Московское шоссе" до Северного трамвайного депо (ул. Фадеева, 51).

Кроме того, с 1 по 8 января в связи с проведением праздничных мероприятий (на катке и лыжне) до "Самара Арены" дополнительно будут курсировать трамваи №11 и №12; по окончании мероприятий (в 22:00) последнее отправление от стадиона - в 22:30.