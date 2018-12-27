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ЖКХ и благоустройство Общество

С главных самарских магистралей с начала недели вывезено более 12 тыс. тонн снега

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С магистральных улиц Самары с начала недели вывезено более 12 тыс. т снега, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Максимальное количество снега вывезено в ночь с 25 на 26 декабря - 4,1 тыс., а в ночь с 26 на 27 декабря - 3,8 тыс. тонн.

С 24 по 27 декабря для уборки региональных автодорог ежедневно было задействовано до 490 единиц техники. В Самаре в это время ежедневно работало до 143 единиц техники, максимальное количество уборочных машин задействовано в ночь с 26 на 27 декабря.

Снег вывозится на три полигона, два из которых расположены в черте Самары, один - в Красноярском районе.

К автомобильным дорогам регионального значения в Самаре относятся улицы Ново-Садовая, Демократическая, Ташкентская, Московское, Красноглинское и Волжское шоссе, а также мостовой переход "Кировский". Вывоз снега осуществляется преимущественно в ночное время только с автомобильных дорог, расположенных в черте города.

Для уборки всех региональных дорог используются комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, погрузчики, тракторы и шнекороторы.

Всего с 1 по 27 декабря с главных магистралей города вывезено более 34 тыс. т снега. Силами муниципалитета за это время убрали еще 81 тыс. тонн.

Напомним, первый вице-мэр Владимир Василенко сообщал, что для расчистки снега город готов привлечь максимальное количество ресурсов.

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