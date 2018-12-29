Все самое важное 2018 года - версия Волга Ньюс

Волга Ньюс проанализировал события 2018 года в Самарской области и выбрал самые важные и резонансные, то, чем запомнились последние 12 месяцев. Итак, топ-10 по версии редакции Волга Ньюс.

ЧМ-2018

Список открывает событие мирового масштаба — чемпионат мира по футболу. В Самаре прошло шесть матчей, включая поединки 1\8 и 1\4 финала. Эти игры посетили 250 тыс. болельщиков из разных частей планеты. Они делились с Волга Ньюс своим настроением, впечатлениями о городе и местных жителях:

А самарцы могли познакомиться с национальной культурой и традициями иностранцев. Пожалуй, больше всего впечатлили австралийцы: они приезжали из других российских городов на велосипедах, пили пиво из обуви в честь победы России в матче с Египтом, ходили по городу в костюме кенгуру.

Всего же в Самарской области за время проведения мирового первенства побывало порядка 500 тыс. человек.

Дело сотрудников ФСБ

Также год запомнится серией задержаний чиновников и правоохранителей по подозрениям в мошенничестве, взятках, посредничестве и т. д. Волга Ньюс решил выделить среди прочих сюжет с арестом высокопоставленных сотрудников ФСБ. Двум теперь уже бывшим полковникам вменяют незаконное получение более 100 млн руб. в связи с "крышеванием" нефтебазы.

Кроме того, еще одного экс-подполковника ФСБ Александра Молчанова и его подчиненного уличили в покровительстве наркобизнеса. Ранее в публичную плоскость дела в отношении столь высокопоставленных сотрудников ФСБ не выходили. Ведомство объясняет это сменой руководства и чисткой рядов.

Новые чиновники и политики

Главным политическим событием года стали выборы губернатора, на которых более чем убедительную победу одержал Дмитрий Азаров (72,63% голосов при явке в 48%).

Глава региона продолжил формирование правительства. Так область покинул министр экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко. Большинство министерств поменяли руководителей, в основном это перестановки с использованием местных кадров, за исключением министра здравоохранения Михаила Ратманова, который прибыл из Северной Осетии-Алании.

По итогам сентябрьских выборов в область вернулся депутат Госдумы Александр Хинштейн, внесший заметное оживление в политическую жизнь.

А вот главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан регион покинул.

На местах тоже произошли изменения: Новокуйбышевск возглавил бывший генеральный директор Новокуйбышевского завода масел и присадок Владимир Фомин, руководителем Нефтегорского района избран Александр Баландин, возглавлявший до этого министерство строительства, и. о. главы администрации губернатора Дмитрий Холин теперь руководит Жигулевском.

Крах Газбанка и Активкапиталбанка

Продолжилась уже многолетняя тенденция зачистки банковского сектора региона. В этом году рынок покинули Газбанк и Активкапиталбанк.

Газбанк остался должен вкладчиками 17,8 млрд рублей. В ноябре проводилась проверка по факту вывода из банка активов на 7 млрд рублей.

Аналогичная картина вырисовывается и в ситуации с Активкапиталбанком. Примерно 30,7 тыс. человек обратились за своими деньгами на общую сумму почти 23 млрд рублей. Подано шесть заявлений о возбуждении уголовных дел. Стало известно о пропаже десятков кредитных досье, что послужило поводом для возбуждения уголовного дела, у экс-главы Активкапиталбанка Григория Оганесяна прошли обыски. По данным временной администрации, накануне отзыва лицензии он в буквальном смысле вынес из банка около 800 млн рублей.

Потеря года



20 сентября на 71-м году жизни скончался спикер губернской думы Виктор Федорович Сазонов. О его месте в политической элите региона говорит тот факт, что он был председателем губдумы последних четырех созывов — с 2001 года.

С апреля Виктор Федорович боролся с онкологическим заболеванием. А драматизма в его ситуацию добавил арест сына. Дмитрий Сазонов — начальник Центра лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля регионального управления Росгвардии — в июле был задержан по подозрению в получении взятки и находится в СИЗО. Он не смог проститься с отцом.

Растраты на РКЦ "Прогресс"

В 2018 г. на РКЦ "Прогресс" выявили огромные растраты. Так, до суда дошли дела нескольких топ-менеджеров предприятия. Дочь главы РКЦ "Прогресс" — начальника финансового управления завода Светлану Кирилину и главного инженера Сергея Тюлевина судят за растраты в сотни миллионов рублей из-за закупки оборудования по завышенной стоимости.

При этом сам гендиректор АО "РКЦ "Прогресс" Александр Кирилин оказался под следствием и был отстранен от должности. Ему также вменяют заключение договоров по завышенной стоимости, принесших РКЦ убытки около 10 млн евро.

Масштабное обновление Самары

Вернемся к позитивному. Чемпионат мира по футболу оставил прекрасное наследие: отремонтированные дороги, парки, другие общественные места, новые знаковые объекты. Главным приобретением, конечно, стал стадион "Самара Арена", к которому построена трамвайная ветка. Рядом открыт крупный сельхозкомплекс — Агропарк. Вокруг появились новые улицы и дороги.

Благоустроены скверы и парки. В сквере им. Мичурина установили арт-объекты, самый заметный - трамвай у входа со стороны ТТУ. После реконструкции открылся Струковский сад, парк Металлургов и 4-я очередь набережной.

Мусорная реформа

Тема последних месяцев года - определение регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и как следствие - отдельной квитанции за вывоз мусора в 2019 году. Оператором на девять лет утвердили ООО "ЭкоСтройРесурс". За это время компания освоит 54,47 млрд рублей.

В задачи регоператора войдет заключение договоров с операторами по обращению с ТКО, владеющими объектами по обработке, обезвреживанию и захоронению мусора по тарифам, установленным для них.

С 1 января 2019 года региональный тариф составит 598,16 руб./куб. м, с 1 июля 2019 года - 619,32 руб./куб. м.

В городах области плата будет рассчитываться по площади жилья - 4,54 руб. за кв. метр.

В сельских районах платеж рассчитывается исходя из числа жильцов - по формуле "количество граждан, проживающих в помещении × региональный тариф × норматив накопления ТКО/12".

Норматив для многоквартирных домов в сельской местности до 2020 года составляет 1,95 кубометра мусора в год на человека.

Всему ПФО суд

В этом году стало известно, что в Самаре появится Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Он расположится в строящемся здании на Крымской площади. Здесь будут пересматривать акты, принятые судами Башкортостана, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Кировской, Оренбургской, Ульяновской и Самарских областей, а также Приволжского окружного военного суда и гарнизонных военных судов.

Но перед этим здание адаптирует согласно новому назначению и реконструирует АО "Волгатрансстрой-9". Вызвало бурное обсуждение как же будет выглядеть высотка после. Рассматривались разные варианты - с орденом и портиком, классический и современный - и недавно был сделан выбор в пользу этого:



Скандал года

Пожалуй наибольшее число упоминаний области в федеральных СМИ в этом году было связано с выступлением Михаила Ефремова в гастрольном спектакле театра "Современник" — "Не становись чужим". Свидетелем этого казуса стал корреспондент Волга Ньюс, а наш оператор снял его на видео.

Актер, не выходя из роли, обхамил зрителей, недовольных тем, что ни одной реплики со сцены не было слышно. От зрителей на сцену полетела фраза "Громче!", в зал от Михаила Ефремова - тирада оскорблений. Некоторые почувствовали себя оскорбленными и ушли, но большинство восприняло это как неловкую шутку со стороны актера.

Через какое-то время стало ясно, что спектакль явно не задался, и к концу представления полный зал практически опустел. Никто не устраивал оваций, и актеры давали поклоны пустым креслам.

Зато, когда новость попала в федеральные СМИ, обмен любезностями со стороны Михаила Ефремова и публики продолжился. В ход пошли заявления, что, якобы Ефремов был пьян, а самарский зритель якобы настолько поверхностен, что не понял сложной идеи пьесы английского драматурга.

В итоге прозвучали официальные заявления от министерства культуры Самарской области и от дирекции московского театра "Современник". История закончилась на том, что Ефремов ругался со сцены в образе отрицательного персонажа, и что спектакль еще совсем новый и "необыгранный", чтобы включать его в гастроли.