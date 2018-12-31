Елки на пл. Куйбышева украсили медиагирляндами

В новогоднюю ночь самарцев и гостей города ожидает приятный сюрприз на пл. Куйбышева. Впервые все семь вечнозеленых красавиц-елок будут украшены медиагирляндами.

Они состоят из 20 тыс. пикселей, или светящихся шариков, внутри которых спрятались тысячи светодиодных огней, которые вращаются на 360 градусов и способны воспроизвести любую цветовую гамму.

На поверхности елок будут чередоваться разнообразные тематические сюжеты под музыку. Это смотрится удивительно ярко и создает праздничную атмосферу.

В новогоднюю ночь с помощью медиагирлянд организаторы праздника напомнят о главном событии уходящего 2018-го года - чемпионате мира по футболу.

Кроме того, тематические сюжеты будут посвящены достопримечательностям Самары, новогодним символам и Самаре театральной. Напомним, 2019-й в России объявлен Годом театра.