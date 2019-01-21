16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
По подозрению в изнасиловании 15-летней самарчанки задержали 19-летнего За год в Самаре выросло количество ДТП Под Октябрьском на Волге под лед провалился снегоход В Тольятти автомобиль выехал на жд-переезд перед поездом На ул. Советской Армии на ходу загорелся автомобиль

Происшествия

За год в Самаре выросло количество ДТП

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 98
Версия для печати

В УМВД России по Самаре подвели итоги работы за 2018 г., сообщает ведомство.

Начальник городского управления отметил, что меры по охране общественного порядка позволили не допустить роста преступности, в том числе уличной. Сократилось число убийств, краж из квартир и машин, а также мошенничеств, грабежей и разбоев. Кроме того, в 2018 г. зафиксировали снижение числа особо тяжких и тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве и в состоянии алкогольного опьянения.

Как отметил Дмитрий Блохин, в 2018 г. году выросло количество ДТП. Более тысячи аварий произошло на дорогах Самары, 44 человека погибли и более 1,5 тыс. получили ранения.

Также по словам Дмитрия Блохина, в 2018 г. полицейские пресекли деятельность 17 игорных заведений, изъяли более 500 единиц игрового оборудования.

Вместе с общественниками правоохранители проверяли объекты потребительского рынка и в итоге изъяли более 39 т незаконного алкоголя.

Всего за 2018 г. к уголовной ответственности привлекли более 5 тыс. человек. Из них более 700 человек совершили преступления в группе, 74 человека являлись членами ОПГ, а около 200 — сбытчики наркотиков. Помимо этого в прошлом году изъяли более 50 кг запрещенных веществ.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3