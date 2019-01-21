За год в Самаре выросло количество ДТП

В УМВД России по Самаре подвели итоги работы за 2018 г., сообщает ведомство.

Начальник городского управления отметил, что меры по охране общественного порядка позволили не допустить роста преступности, в том числе уличной. Сократилось число убийств, краж из квартир и машин, а также мошенничеств, грабежей и разбоев. Кроме того, в 2018 г. зафиксировали снижение числа особо тяжких и тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве и в состоянии алкогольного опьянения.

Как отметил Дмитрий Блохин, в 2018 г. году выросло количество ДТП. Более тысячи аварий произошло на дорогах Самары, 44 человека погибли и более 1,5 тыс. получили ранения.

Также по словам Дмитрия Блохина, в 2018 г. полицейские пресекли деятельность 17 игорных заведений, изъяли более 500 единиц игрового оборудования.

Вместе с общественниками правоохранители проверяли объекты потребительского рынка и в итоге изъяли более 39 т незаконного алкоголя.

Всего за 2018 г. к уголовной ответственности привлекли более 5 тыс. человек. Из них более 700 человек совершили преступления в группе, 74 человека являлись членами ОПГ, а около 200 — сбытчики наркотиков. Помимо этого в прошлом году изъяли более 50 кг запрещенных веществ.