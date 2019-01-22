Активисты "Ночного патруля" помогли полицейским в Самаре задержать нарушителя ПДД

В ночь на 19 января с помощью активистов "Ночного патруля" сотрудники ГИБДД выявили одного водителя, отказавшегося от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, одного водителя, находившийся за рулем в состоянии опьянения и задокументировали один факт иных правонарушений.

Сотрудникам полиции от "Ночного патруля" была передана информация о том, что по ул. Ташкентская следует автомобиль Mazda 3, водитель которого, предположительно, находится в состоянии опьянения. Автомобиль был остановлен напротив дома № 98 по ул. Ташкентской. 28-летний водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

По данному факту собран административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", который направлен для принятия мер по подведомственности в Мировой суд Кировского района. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.