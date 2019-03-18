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Общество

В губернии пройдет общественная акция "Соединяя сердца"

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 18 марта, в Самарской области состоится общественная акция "Соединяя сердца!", посвященная празднованию 5-й годовщины вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав России.

В течение дня в Самарской области будет организована работа мобильных пунктов для поздравления жителями нашей губернии жителей Крыма и севастопольцев с праздничным событием в социальных сетях.

С 12 до 16 часов мобильные пункты будут работать по следующим адресам:

1. Самарская государственная сельскохозяйственная академия - Кинель, пос. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2.
2. Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева - Самара, Московское шоссе, 34.
3. Самарский государственный медицинский университет - Самара, ул. Гагарина, 18
4. Самарский государственный социально-педагогический университет - Самара, ул. М.Горького, 65/67.
5. Самарский государственный университет путей сообщения - Самара, Свободы, 2б.
6. Самарский государственный технический университет - Самара, ул. Молодогвардейская, 244.

На склоне площади Славы с 17:30 до 20:00 также будут работать два мобильных пункта приема поздравлений (вэлкам-зона).

Записанные поздравления жителей Самары в адрес жителей Крыма будут демонстрироваться на экранах в ходе праздничных вечерних мероприятий.

Каждый желающий сможет написать свои поздравления в интерактивном планшете в соцсетях через аккаунты с хэштегом #СоединяяСердца, #ПередаюПриветКрыму. Поздравления будут размещены и на специально созданном аккаунте.

В ходе проведения вечернего мероприятия будет дан старт конкурсу на лучшее селфи с поздравлением и приветствием крымчан. Три лучшие работы будут удостоены приза - путевка на двоих в Крым.

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