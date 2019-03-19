Радиостанция "Маяк" приглашает на праздник своих слушателей

Получить билеты на праздник в честь дня рождения радиостанции можно в прямом эфире. На волнах 92,1 FM в Самаре, 90,8 FM в Тольятти и Жигулевске стартовал новый интерактив под названием "Весь мир - эфир!"

Самых внимательных и активных ждет много сюрпризов. Например, в честь праздника 8 Марта поклонницы "Маяка" смогли лично пообщаться с любимыми ведущими, получили приятные подарки и, конечно, билеты на предстоящий день рождения радиостанции.

Самые интересные подробности пока держат в секрете, но уже известно, что гости вечера станут участниками настоящей театральной феерии. Праздник состоится при поддержке Промсвязьбанка.

Также гости смогут послушать известные музыкальные группы и даже познакомиться со звездами федерального эфира. Рита Митрофанова, Александр Пушной и Владимир Аверин приедут в Самару, чтобы лично пообщаться с поклонниками радио "Маяк".

Стоит отметить, что Владимир был первым столичным гостем на открытии Самарского "Маяка" девять лет назад.

Как признается сам мастер эфира, он всегда с удовольствием приезжает в столицу губернии, "Самара - очень красивый город. Это шанс отвлечься от повседневной суеты, кроме того, меня всегда поражал уровень профессионализма людей на радио в Самаре, я, честно, учусь у них".

Следите за эфирами радио "Маяк", участвуйте в конкурсах в социальных сетях ГТРК "Самара", не упустите возможность выиграть пригласительные билеты на праздник, который пройдет уже 23 марта в ДК имени Пушкина.